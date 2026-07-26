Milan, i convocati di Amorim per la tournée in Australia e Indonesia
Dopo il pareggio contro il Celtic, il Milan si prepara al Summer Tour 2026, la tournée in Australia e Indonesia che vedrà i rossoneri sfidare Inter e Chelsea (match visibili su Sky). In vista della partenza, il Milan ha comunicato la lista completa dei convocati, compresi i giocatori che arriveranno in ritardo come Leao e Modric. Gli unici assenti saranno gli infortunati Pulisic e Gimenez, così come Rabiot e Maignan, che torneranno a Milanello il 12 agosto
- MILAN-INTER: 5 agosto, ore 13.00. Sky Sport Uno, telecronaca Maurizio Compagnoni
- CHELSEA-MILAN: 8 agosto, ore 14.00. Sky Sport Calcio, telecronaca Massimo Marianella
- PIETRO TERRACCIANO
- ZACHARY ATHEKAME
- DAVIDE BARTESAGHI
- PERVIS ESTUPINAN
- MATTEO GABBIA
- MARIO GILA
- DAVID ODOGU
- STRAHINJA PAVLOVIC
- FILIPPO TERRACCIANO
- FIKAYO TOMORI
- CHRISTIAN COMOTTO
- YOUSSOUF FOFANA
- RUBEN LOFTUS-CHEEK
- YUNUS MUSAH
- SAMUELE RICCI
- FRANCESCO CAMARDA
- SAMUEL CHUKWUEZE
- CHRISTOPHER NKUNKU
- RAFAEL LEAO (dal 29 luglio a Perth)
- GONÇALO RAMOS (dal 29 luglio a Perth)
- KONI DE WINTER (rientrerà il 2 agosto a Perth)
- ARDON JASHARI (dal 2 agosto a Perth)
- ALEXIS SAELEMAEKERS (dal 2 agosto a Perth)
- LUKA MODRIC (la data del rientro non è stata comunicata)
- PORTIERI: LEO BOUYER, MATTEO PITTARELLA, LORENZO TORRIANI
- DIFENSORI: VALERI VLADIMIROV
- CENTROCAMPISTI: ALPHADJO CISSÈ
- ATTACCANTI: EMANUELE BORSANI, AURELIEN GUERNIER, ANDREJ KOSTIC, LORENZO OSSOLA
- GIMENEZ (rientrerà a Milanello il 29 luglio, distorsione alla caviglia)
- PULISIC (rientrerà a Milanello il 29 luglio, edema osseo tra tibia e perone)
- MAIGNAN (rientrerà il 12 agosto a Milanello)
- RABIOT (rientrerà il 12 agosto a Milanello)