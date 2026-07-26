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Milan, i convocati di Amorim per la tournée in Australia e Indonesia

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Dopo il pareggio contro il Celtic, il Milan si prepara al Summer Tour 2026, la tournée in Australia e Indonesia che vedrà i rossoneri sfidare Inter e Chelsea (match visibili su Sky). In vista della partenza, il Milan ha comunicato la lista completa dei convocati, compresi i giocatori che arriveranno in ritardo come Leao e Modric. Gli unici assenti saranno gli infortunati Pulisic e Gimenez, così come Rabiot e Maignan, che torneranno a Milanello il 12 agosto

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