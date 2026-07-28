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Italia, quando debutterà Roberto Mancini: il calendario del nuovo commissario tecnico

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Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso: Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il ct sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima, però, ci saranno sei impegni contro avversari di livello: oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia

MANCINI CT E RANIERI DT: LE NEWS LIVE

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