Gasp: "Roma? Cuore e testa prima dei muscoli"

Inevitabilmente soddisfatto Gian Piero Gasperini per la seconda vittoria consecutiva in campionato, per il secondo 4-0 consecutivo e per una squadra che sta dimostrando di essere in forma smagliante: " Stiamo bene , nonostante il clima abbiamo fatto bene e anche la preparazione è stata fatta in un clima caldo - dice - Stiamo recuperando i giocatori che hanno fatto il Mondiale. La rosa si sta completando e aspettiamo domani che chiuda sto mercato così si parlerà solo di calcio". Un gruppo che continua a crescere: "Per me era evidente che avevamo giocatori di livello, che forse per alzare il livello bastava metterne qualcuno altrettanto forte vicino. E' un gruppo straordinario anche dal punto di vista morale, molto attaccato alla Roma e che gioca con passione, una componente fondamentale".

Impossibile non fare riferimento all'inizio di stagione di Malen che con 5 gol in due partite potrebbe anch pensare di battere il record di Higuain come numero di gol in una singola stagione di Serie A: "Fisicamente sono diversi ma come caratteristiche sì, possono essere paragonati. Per la rapidità, l'accelerazione in pochi metri è un paragone che mi trova d'accordo". Il segreto di questo avvio? "Abbiamo conoscenze maggiori rispetto all'anno scorso, nel quale comunque abbiamo chiuso in crescendo. Sono i vantaggi del secondo anno, siamo forti e solidi nella testa, anche se non tutte le partite andranno cosi"

"Un gruppo che ha testa e cuore, poi anche muscoli e qualità"

Un gruppo che sta bene insieme e che si diverte: "Quest'anno abbiamo iniziato molto presto e in questo momento il gruppo ha grande condizione, inizialmente c'era un po' meno attenzione per tanti fattori e in Inghilterra lo paghi, lì viaggiano sempre al massimo - spiega ancora - Poi, già con il Borussia, abbiamo fatto l’ultima gara su un campo difficile, per me era già quasi una partita da Champions. E poi, quando è stato il momento giusto, siamo partiti. Come ho detto prima, è un gruppo con tanti giocatori, direi tutti, che hanno una caratteristica importante. Non so bene chi, ma una volta qualcuno mi ha insegnato, dicendomi, che il giocatore è fatto prima di testa e cuore e poi di muscoli. E questi hanno sia la testa sia il cuore. Quindi i muscoli e la qualità vengono dopo".