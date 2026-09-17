 Serie A 2026 2027, l'età media delle squadre del campionato. Classifica | Sky Sport
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Serie A, 2026-27 l'età media delle squadre del campionato. CLASSIFICA

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Quali sono le squadre che In Serie A danno più spazio ai giocatori giovani e hanno avuto l'età media più bassa in queste prime giornate? Due delle tre squadre più giovani sono neopromosse, mentre la big con la carta d'identità più 'green' è il Como, sesto. La Roma di Gasperini è undicesima, in fondo alla classifica ci sono le altre squadre top del nostro campionato... (dati Transfermarkt)

SERIE A, GLI ARBITRI DELLA 5^ GIORNATA

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Classe 1995, figlio dell'ex Ct dell'Olanda, Ronald Koeman Jr. è il portiere del Telstar e ha...

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epa13218173 Telstar goalkeeper Ronald Koeman with the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium in Velsen, the Netherlands, 06 September 2026. EPA/Olaf Kraak

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