Quali sono le squadre che In Serie A danno più spazio ai giocatori giovani e hanno avuto l'età media più bassa in queste prime giornate? Due delle tre squadre più giovani sono neopromosse, mentre la big con la carta d'identità più 'green' è il Como, sesto. La Roma di Gasperini è undicesima, in fondo alla classifica ci sono le altre squadre top del nostro campionato... (dati Transfermarkt)

SERIE A, GLI ARBITRI DELLA 5^ GIORNATA