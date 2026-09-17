Quali sono le squadre che In Serie A danno più spazio ai giocatori giovani e hanno avuto l'età media più bassa in queste prime giornate? Due delle tre squadre più giovani sono neopromosse, mentre la big con la carta d'identità più 'green' è il Como, sesto. La Roma di Gasperini è undicesima, in fondo alla classifica ci sono le altre squadre top del nostro campionato... (dati Transfermarkt)
- Rosa: 31 giocatori
- Elementi impiegati finora: 23
- Età media per partita: 23,7 anni
- Rosa: 28 giocatori
- Elementi impiegati finora: 24
- Età media per partita: 23,9 anni
- Rosa: 30 giocatori
- Elementi impiegati finora: 21
- Età media per partita: 23,9 anni
- Rosa: 25 giocatori
- Elementi impiegati finora: 23
- Età media per partita: 24,4 anni
- Rosa: 30 giocatori
- Elementi impiegati finora: 23
- Età media per partita: 24,5 anni
- Rosa: 27 giocatori
- Elementi impiegati finora: 21
- Età media per partita: 24,6 anni
- Rosa: 34 giocatori
- Elementi impiegati finora: 24
- Età media per partita: 24,7 anni
- Rosa: 34 giocatori
- Elementi impiegati finora: 22
- Età media per partita: 25,1 anni
- Rosa: 29 giocatori
- Elementi impiegati finora: 25
- Età media per partita: 25,4 anni
- Rosa: 35 giocatori
- Elementi impiegati finora: 22
- Età media per partita: 25,6 anni
- Rosa: 25 giocatori
- Elementi impiegati finora: 21
- Età media per partita: 25,7 anni
- Rosa: 31 giocatori
- Elementi impiegati finora: 20
- Età media per partita: 25,7 anni
- Rosa: 34 giocatori
- Elementi impiegati finora: 22
- Età media per partita: 26,1 anni
- Rosa: 27 giocatori
- Elementi impiegati finora: 24
- Età media per partita: 26,2 anni
- Rosa: 27 giocatori
- Elementi impiegati finora: 22
- Età media per partita: 26,3 anni
- Rosa: 28 giocatori
- Elementi impiegati finora: 21
- Età media per partita: 26,4 anni
- Rosa: 24 giocatori
- Elementi impiegati finora: 19
- Età media per partita: 24,6 anni
- Rosa: 28 giocatori
- Elementi impiegati finora: 24
- Età media per partita: 26,8 anni
- Rosa: 24 giocatori
- Elementi impiegati finora: 21
- Età media per partita: 27,2 anni
- Rosa: 27 giocatori
- Elementi impiegati finora: 21
- Età media per partita: 28,6 anni