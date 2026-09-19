Verso Parma-Genoa, Cuesta dovrebbe puntare su Fabbian (favorito su Touré) e Lontani, alle spalle di Romero. De Rossi deve invece ridisegnare la difesa per la squalifica di Vasquez: Otoa è tra i candidati a sostituirlo. Davanti Osmajic e Colombo dovrebbero partire ancora insieme
Probabili Formazioni
Parma. la probabile formazione
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Fabbian, Lontani; Romero. All. Carlos Cuesta
- Out Bernabè per problemi fisici
- Cuesta dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Fabbian (in vantaggio su Touré) e Lontani alle spalle di Romero
- In mezzo al campo Sierro con Keita
Genoa, la probabile formazione
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Otoa; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ehizibue; Osmajic, Colombo. All. Daniele De Rossi
- Un cambio obbligato per De Rossi: Vasquez è squalificato e Otoa dovrebbe prendere il suo posto nella difesa a tre
- Davanti Osmajic e Colombo restano favoriti, mentre Vitinha può essere utilizzato nuovamente a gara in corso
- Centrocampo che dovrebbe essere totalmente confermato rispetto a quello visto contro il Frosinone