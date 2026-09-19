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Parma-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Verso Parma-Genoa, Cuesta dovrebbe puntare su Fabbian (favorito su Touré) e Lontani, alle spalle di Romero. De Rossi deve invece ridisegnare la difesa per la squalifica di Vasquez: Otoa è tra i candidati a sostituirlo. Davanti Osmajic e Colombo dovrebbero partire ancora insieme

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 5^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
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Parma
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
trequartista
Parma
Simone Lontani
Simone Lontani
trequartista
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Parma
David Romero
David Romero
attaccante centrale

Parma. la probabile formazione

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Fabbian, Lontani; Romero. All. Carlos Cuesta

  • Out Bernabè per problemi fisici
  • Cuesta dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Fabbian (in vantaggio su Touré) e Lontani alle spalle di Romero
  • In mezzo al campo Sierro con Keita
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
difensore centrale di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Djibril Sow
Djibril Sow
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
mezzala sinistra
pubblicità
Genoa
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno sinistro
Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante centrale
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante centrale

Genoa, la probabile formazione

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Otoa; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ehizibue; Osmajic, Colombo. All. Daniele De Rossi

  • Un cambio obbligato per De Rossi: Vasquez è squalificato e Otoa dovrebbe prendere il suo posto nella difesa a tre
  • Davanti Osmajic e Colombo restano favoriti, mentre Vitinha può essere utilizzato nuovamente a gara in corso
  • Centrocampo che dovrebbe essere totalmente confermato rispetto a quello visto contro il Frosinone

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