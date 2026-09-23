 Giocatori di Serie A non convocati dalle nazionali: la top 11 | Sky Sport
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Serie A, la top 11 dei big non convocati dalle rispettive Nazionali

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Qualcuno è rimasto a casa per infortunio, altri per scelta tecnica. Sono tanti i big della Serie A che non giocheranno con le rispettive Nazionali in questa maxi-sosta di tre settimane. Sicuramente un vantaggio per allenatori e... fanta-allenatori, pronti a ritrovarli (perlomeno molti di loro) al top alla ripresa del campionato. Modulo 4-2-3-1, stelle in tutti i reparti e anche una panchina da cui attingere: siete d'accordo con le scelte?

SERIE A, TUTTI I CONVOCATI IN NAZIONALE

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