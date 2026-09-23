Qualcuno è rimasto a casa per infortunio, altri per scelta tecnica. Sono tanti i big della Serie A che non giocheranno con le rispettive Nazionali in questa maxi-sosta di tre settimane. Sicuramente un vantaggio per allenatori e... fanta-allenatori, pronti a ritrovarli (perlomeno molti di loro) al top alla ripresa del campionato. Modulo 4-2-3-1, stelle in tutti i reparti e anche una panchina da cui attingere: siete d'accordo con le scelte?
- Squadra: Roma
- Nazionale: Serbia
- Motivazione dell'esclusione: scelta tecnica (dopo aver esordito con la Serbia nel 2021, successivamente aveva deciso di rappresentare il Belgio ma senza avere l'autorizzazione per essere convocato. Da allora è stato escluso anche dalla Serbia)
- Squadra: Roma
- Nazionale: Brasile
- Motivazione dell'esclusione: infortunio
- Squadra: Inter
- Nazionale: Inghilterra
- Motivazione dell'esclusione: infortunio
- Squadra: Juventus
- Nazionale: Brasile
- Motivazione dell'esclusione: scelta tecnica
- Squadra: Inter
- Nazionale: Italia
- Motivazione dell'esclusione: infortunio
- Squadra: Inter
- Nazionale: Turchia
- Motivazione dell'esclusione: infortunio
- Squadra: Inter
- Nazionale: Scozia
- Motivazione dell'esclusione: infortunio (intervento di ablazione riuscito per una lieve aritmia benigna)
- Squadra: Milan
- Nazionale: Stati Uniti
- Motivazione dell'esclusione: recupero forma fisica
- Squadra: Roma
- Nazionale: Olanda
- Motivazione dell'esclusione: infortunio
- Squadra: Juventus
- Nazionale: Turchia
- Motivazione dell'esclusione: infortunio
- Squadra: Inter
- Nazionale: Francia
- Motivazione dell'esclusione: scelta tecnica
- ELIA CAPRILE (Cagliari): scelta tecnica
- ALEX MERET (Napoli): infortunio
- FEDERICO GATTI (Juve): scelta tecnica
- MATTEO GABBIA (Milan): scelta tecnica
- ANDREA CAMBIASO (Juve): infortunio
- DJED SPENCE (Inter): infortunio
- CARLOS AUGUSTO (Inter): scelta tecnica
- BRYAN CRISTANTE (Roma): infortunio
- EDERSON (Atalanta): scelta tecnica
- CURTIS JONES (Inter): scelta tecnica
- WESTON MCKENNIE (Juve): infortunio
- MANUEL LOCATELLI (Juve): infortunio
- ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan): scelta tecnica
- MATTEO POLITANO (Napoli): scelta tecnica
- MATTIA ZACCAGNI (Lazio): scelta tecnica