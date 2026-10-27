Archiviata la vittoria di Lecce, Spalletti in conferenza presenta la trasferta col Genoa in programma mercoledì 28 alle 20.45. Dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Alajbegovic in appoggio a Woltemade in avanti e la possibile panchina per Kolo Muani. In mezzo al campo giocherà uno tra Koopmeiners e Saar. Genoa-Juve sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Opinione sulla prova di Kolo Muani da quando gioca accanto a Woltemade...
"Di Kolo Muani oltre alla partita in sé è importante guardare cosa provoca negli avversari e cosa dà ai suoi compagni. Lui provoca un effetto di timore negli avversari e i suoi compagni ne traggono vantaggio. Mi è piaciuta molto la sua reazione sul 2-0 di Duoglas Luiz, fa capire quanto ci tiene. Una reazione da calciatore felicissimo di quello che è la bellezza che raccoglie un suo compagno, uno che non è geloso ed è felice se la squadra vince. A lui è interessato il risultato di squadra. Dentro queste reazioni c'è tutto quello che mi fa essere contento di lui e mi fa avere fiducia in lui".
Aver trovato certezze conta più della fatica, oppure un occhio va alla partita col Napoli di domenica?
"La squadra rimarrà quella lì, non abbiamo grandi possibilità in questo momento. Ho visto grande attenzione e chiarezza in quello che abbiamo provato. In avanti è possibile pensare di fare qualcosa di diverso soprattutto in considerazione dei cinque cambi. I calciatori è facile individuarli nei 16 che disputeranno la partita. Non è tanto importante stabilire quelli che giocheranno da subito ma come faranno i 20 minuti che gli saranno messi a disposizione. Ci aspettiamo risposte serie da chi giocherà".
Guardate la classifica o meglio essere concentrati su sé stessi?
"Si possono fare entrambe le cose. Non cambia molto. Abbiamo bisogno di andare a vincere le partite e fare prestazioni convincenti come quella di Lecce. Non dobbiamo guardare i problemi che abbiamo ma individuare le soluzioni. Sia tatticamente in campo sia per togliere dubbi a livello mentale. Dobbiamo portare a casa i risultati con la testa lucida e ragionando in modo corretto".
Per necessità potrebbe essere costretto a schierare la stessa formazione della partita precedente, sarebbe la prima volta...
"Alcune piccole rotazioni possono servire. Dobbiamo pensare. Abbiamo recuperato anche Saar, è a disposizione, per cui è una delle alternative possibili. Abbiamo la possibilità di mettere sottopunta Alajbegovic e Boga sulla sinistra oppure Zhegrova sulla destra".
Insidie Genoa acuite anche dal calendario della Juve?
"Siamo sul pezzo, la squadra è sul pezzo, la società è sul pezzo. Penso si sia visto dalla cura con cui abbiamo eseguito il calcio di punizione del vantaggio a Lecce. Se non avessimo una testa lucida una cosa del genere sarebbe stata difficile da fare. Dobbiamo trovare le soluzioni in campo, domani dobbiamo arrivare pronti. La partita è di enorme difficoltà. Dobbiamo essere bravi a giocarcela fin dall'inizio. Chiaramente qualche insidia legata alle fatiche e alla vicnanza tra le partite esiste ed è rischiosa. Ma la fatica è uno stato mentale, prima o poi arriva e tutto dipende da come la affronti. Se la accetti o se la rigetti. Che la squadra abbia la mentalità corretta si è visto. Nonostante qualche passaggio di troppo sbagliato nel secondo tempo di Lecce, abbiamo fatto vedere di essere in salute".
Commento sul Pallone d'Oro a Kane...
"Non ne ho parlato con i calciatori, con loro parlo d'altro. Ne ho parlato con lo staff preparando l'allenamento e abbiamo ritenuto corretto che sia stato dato a Kane. Una soluzione corretta per la serietà, la continuità e la qualità del calciatore. Ha numeri spaventosi anche se non viene messo in risalto come altri".
Alajbegovic come può rientrare nelle rotazioni col 3-5-2?
"Un tema corretto, nel senso che il 3-5-2 parte dal momento che stiamo avendo in base alla valutazione dei calciatori e non deve far dimenticare la composizione della nostra rosa. Bisogna non penalizzare chi ha caratteristiche diverse perché basta una piccola rotazione e diventa 3-4-2-1 e nei sottopunta ci possono stare tutti. Stesso discorso vale per Kolo Muani, che può stare nel mezzo spazio, più trequartista o più punta esterna. Questa soluzione è pensata per andare nel futuro. Quando si è detto che era stato richiesta dal gruppo questo sistema di gioco, vi confermo che è una cosa chenon appartiene ai calciatori. Ho a che fare con un gruppo molto serio, non si permetterebbero di venirmi a dire con quale sistema giocare. Finirebbero per mancare di rispetto ai compagni".
Genoa rinfrancato, che avversario si attende?
"Avversario tostissimo da affrontare. Un po' per l'ambiente, un po' perché è una società storica. Poi dal punto di vista tattico il Genoa ha la doppia soluzione: la forza fisica con Ostigard sui calcio piazzati e Osmajic bravissimo ad attaccare lo spazio e andare nell'uno contro uno a campo aperto, ma anche la qualità sugli strappi di Messias, Baldanzi, El Sharaawy e Vitinha, tutti giocatori forti sullo stretto e che possono creare problemi. Ma soprattuto il Genoa ha la vena di De Rossi, è ciò che fa la differenza. Lo conosco bene, era il mio braccio armato in campo. Lui col megafono in campo trasferiva la mia volontà, la mia tigna e quella ricerca di essere squadra che dava battaglia".
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Gli indisponibili in casa Juve
Ecco la situazione dell'infermeria bianconera:
- EKHATOR - Lesione al muscolo semitendinoso. Rientro previsto a inizio novembre
- CELIK - Lesione al bicipite femorale. Sarà di nuovo a disposizione a metà novembre
- CONCEICAO - Lussazione alla spalla. Lo rivedremo in campo a fine novembre
- NICO GONZALEZ - Lesione al soleo. Spalletti non potrà contare sull'argentino prima della seconda parte di novembre
- GRABARA - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita per il portiere
- LOCATELLI - distorsione al ginocchio destro, operato per la sutura del menisco esterno. Si prospetta stop di 5/6 mesi
- YILDIZ - operato per un infortunio al quinto metatarso del piede sinistro. Non potrà tornare a lavorare col gruppo fino a inizio dicembre
- THURAM - sottoposto a intervento chirurgico a causa di una sindrome femoro-rotulea. Tornerà a inizio 2027
Possibile turnover verso Genova
Spalletti valuta alcune rotazioni in vista della trasferta contro la squadra di De Rossi, anche considerando la sfida di domenica sera quando all’Allianz Stadium arriverà il Napoli. Il 3-5-2 dovrebbe essere confermato ma con il dubbio Koopmeiners/Sarr e, da non escludere, un turno in panchina per Kolo Muani. Alajbegovic potrebbe giocare in appoggio a Woltemade.
Bilancio fin qui: Juve meglio di un anno fa
La squadra di Spalletti è settima in classifica con 14 punti dopo 8 partite giocate (4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Rispetto alla scorsa stagione, all’ottava di campionato, i bianconeri hanno 2 punti e una posizione in più in classifica.
Serie A, la classifica un anno dopo: boom della LazioVai al contenuto
Mercoledì 28 ottobre la Juventus gioca sul campo del Genoa alle 20.45 per la nona giornata di Serie A. Dopo il 2-0 sul Lecce i bianconeri puntano a trovare continuità per proseguire la rimonta verso le zone alte della classifica e ridurre le distanze dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio