Insidie Genoa acuite anche dal calendario della Juve?

"Siamo sul pezzo, la squadra è sul pezzo, la società è sul pezzo. Penso si sia visto dalla cura con cui abbiamo eseguito il calcio di punizione del vantaggio a Lecce. Se non avessimo una testa lucida una cosa del genere sarebbe stata difficile da fare. Dobbiamo trovare le soluzioni in campo, domani dobbiamo arrivare pronti. La partita è di enorme difficoltà. Dobbiamo essere bravi a giocarcela fin dall'inizio. Chiaramente qualche insidia legata alle fatiche e alla vicnanza tra le partite esiste ed è rischiosa. Ma la fatica è uno stato mentale, prima o poi arriva e tutto dipende da come la affronti. Se la accetti o se la rigetti. Che la squadra abbia la mentalità corretta si è visto. Nonostante qualche passaggio di troppo sbagliato nel secondo tempo di Lecce, abbiamo fatto vedere di essere in salute".