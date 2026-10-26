 Pallone d'Oro 2026, tutti i premi e i vincitori | Sky Sport
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Pallone d'Oro 2026, i premi e i vincitori

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Non solo Pallone d'Oro, nella serata di gala a Londra ci sono in palio altri nove premi più la celebrazione in onore di Stanley Matthews, il primo Pallone d'Oro della storia. Ecco tutti i vincitori

PALLONE D'ORO: CLASSIFICA LIVE

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