Pallone d'Oro 2026, i premi e i vincitori
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Non solo Pallone d'Oro, nella serata di gala a Londra ci sono in palio altri nove premi più la celebrazione in onore di Stanley Matthews, il primo Pallone d'Oro della storia. Ecco tutti i vincitori
PALLONE D'ORO: CLASSIFICA LIVE
1/11
- Battuti gli altri candidati:
- Kerim Alajbegovic (Juventus/Bosnia ed Erzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City/Marocco)
- Pau Cubarsí (Barcellona/Spagna)
- Yan Diomandé (Real Madrid/Costa d'Avorio)
- Lennart Karl (Bayern Monaco/Germania)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/Francia)
- Johan Manzambi (Aston Villa/Svizzera)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Algeria)
- Warren Zaire-Emery (Psg/Francia)
2/11
- Battute le altre candidate:
- Veerle Buurman (Chelsea/Olanda)
- Felicia Schroder (Real Madrid/Svezia)
- Clara Serrajordi (Barcellona/Spagna)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes/Stati Uniti)
3/11
- Battuti gli altri candidati:
- Jonatan Giraldez (OL Lyoness)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Giappone)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Hacken)
4/11
- Battuti gli altri candidati:
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Monaco)
- Luis Enrique (Psg)
5/11
- Battuti gli altri candidati
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marocco)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgio)
- Joan Garcia (Barcellona/Spagna)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Svizzera)
- Emiliano Martinez (Aston Villa-Chelsea/Argentina)
- Edouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- David Raya (Arsenal/Spagna)
- Matvey Safonov (Psg/Russia)
- Vozinha (GD Chaves-Colo-Colo/Capo Verde)
6/11
- Battute le altre candidate
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Germania)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inghilterra)
- Lorena (Kansas City Current/Brasile)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Giappone)
7/11
- Battuti gli altri candidati:
- Bayern
- Club America
- Manchester City
- Lione
8/11
- Battuti gli altri candidati:
- Arsenal
- Bayern
- Bodo-Glimt
- Flamengo
9/11
10/11
11/11
- Pallone d'Oro femminile: Alexia Putellas (London City/Spagna)
- Calciatore U21: Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)
- Calciatrice femminile U21: Vicky Lopez (Barcellona/Spagna)
- Portiere dell'anno: Unai Simon (Athletic Bilbao/Spagna)
- Portiere femminile dell'anno: Cata Coll (Barcellona/Spagna)
- Allenatore dell'anno: Luis De la Fuente (Spagna)
- Allenatore club femminili dell'anno: Pere Romeu (Barcellona)
- Club maschile dell'anno: Psg
- Club femminile dell'anno: Barcellona