Introduzione

Nella giornata in cui verrà svelato il progetto del nuovo stadio, Milan e Inter si avvicinano al derby di sabato alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Momenti diversi per le due squadre tra risultati, classifica e infortunati tra i quali il Milan ne recupera ben tre per San Siro: Rabiot, Gila e Moreira si sono allenati stamattina col resto del gruppo. Andiamo a scoprire come si avvicinano all'appuntamento cittadino più importante attraverso le news dei nostri inviati



DERBY MILANO, LO SPECIALE DI SKY