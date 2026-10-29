Milan-Inter su Sky: info, probabili formazioni e news sul derby di Milano-2 AL DERBY
Introduzione
Nella giornata in cui verrà svelato il progetto del nuovo stadio, Milan e Inter si avvicinano al derby di sabato alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Momenti diversi per le due squadre tra risultati, classifica e infortunati tra i quali il Milan ne recupera ben tre per San Siro: Rabiot, Gila e Moreira si sono allenati stamattina col resto del gruppo. Andiamo a scoprire come si avvicinano all'appuntamento cittadino più importante attraverso le news dei nostri inviati
Quello che devi sapere
'Un derby da paura': Milan-Inter è su Sky
- Nella serata di Halloween il derby si gioca su Sky: diretta alle 20.45 Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani. Inviati Peppe Di Stefano, Andrea Paventi, Manuele Baiocchini e Matteo Barzaghi.
- Ampio pre e post-partita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Dalle 19.30 e dalle 22.45 Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Gianluca Di Marzio e Alessandro Florenzi (in collegamento da San Siro)
Qui Milan: poca energia contro il Bologna...
- Rossoneri usciti sconfitti per la prima volta in campionato nel turno infrasettimanale, 2-4 col Bologna che ha causato i fischi di San Siro. La squadra di Amorim aveva ribaltato il vantaggio iniziale dei rossoblù, ma il crollo nella ripresa è stato causato anche dalla condizione atletica e dall'assenza dei tanti infortunati.
- Secondo stop nelle ultime tre partite per il Milan considerando anche il Bournemouth con 7 gol subiti. E sono 7 anche le reti concesse negli ultimi 120 minuti casalinghi (gli ultimi 30 con l'Atalanta e mercoledì col Bologna).
- Al tempo stesso sono 7 anche i punti di ritardo dalla vetta occupata proprio dall'Inter e dalla sorprendente Lazio.
- Al termine del prossimo trittico contro Inter, Ferencvaros e Genoa si potrà tracciare un primo bilancio della stagione
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... Ma recuperano in tre fra gli infortunati
- Nel post-partita Amorim ha parlato di "mancanza di energia e lucidità", aggiungendo: "Fin dal primo minuto ho avuto la sensazione che ci fosse stanchezza e la squadra non fosse la stessa". Significativo il passaggio dal 4-4-2 al 4-5-1 al minuto 60, quando il Bologna ha segnato due volte in tre minuti.
- Non è mancato il senso di responsabilità dei senatori: Maignan ha detto che la squadra "deve restare serena e bisogna evitare di gettare benzina sul fuoco". "Abbiamo molti infortuni ma non dobbiamo cercare alibi", ha aggiunto Modric.
- A proposito degli infortunati, l'elenco era stato aggiornato da 8 a 9 indisponibili dopo il problema muscolare rimediato da Tomori. Amorim aveva però ipotizzato: "Penso che potremo recuperarne uno o due magari correndo qualche rischio". Ma le ultime da Milanello sono ancora più positive: Rabiot, Gila e Moreira si sono allenati col gruppo e si possono considerare recuperati per il derby.
- Resteranno fermi ai box invece Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze aspettando ulteriori indicazioni sull'infortunio di Tomori
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Qui Inter: record di punti dopo 9 giornate
- Ottava vittoria in campionato a Venezia, la quarta di fila per i nerazzurri che hanno però faticato per 80 minuti. Decisivi gli autogol di Moreno e Halhal in tre minuti, doppio episodio che ha permesso però all'Inter di riagganciare la Lazio in vetta alla classifica.
- Terza gara in campionato senza subire gol e, soprattutto, un nuovo record scritto dopo le prime 9 giornate di campionato: mai l'Inter aveva raccolto 25 punti in questo intervallo nell'era dei tre punti a vittoria dal 1994/95 (CHIVU COME HERRERA E TRAPATTONI).
- Al bilancio si aggiungono i 25 gol segnati con una media di 2,77 reti a partita per il miglior attacco della Serie A
Soccer: Serie A; Venezia Football Club vs Inter - FC Internazion
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Il focus sulla squadra
- "All'intervallo avrei cambiato tutti" - ha detto Chivu in riferimento alla prima parte di gara al Penzo -, c'è stata poca energia e siamo stati lenti. Però ci sta giocando ogni tre giorni. Ma abbiamo anche rischiato". Il riferimento è all'ennesima partenza sottotono della squadra, approccio poco incisivo che è diventato un tema anche se l'Inter ha quasi sempre raddrizzato i match.
- Chivu che non recupererà nessuno dei 5 infortunati per il derby (Lautaro, Stones, Pavard, Jones e Luis Henrique).
- Soffermandoci tra i protagonisti di mercoledì, Thuram ha preso parte a un gol in 6 delle ultime 7 presenze in Serie A (5 reti e 2 assist) considerando il contributo sulla prima autorete del Venezia. Sarà sicuramente un riferimento sabato a San Siro, lui che aveva già segnato un eurogol nel derby del 16 settembre 2023.
- Applausi anche per Provedel, decisivo su Adams e Lauberbach. Nel derby dovrebbe tornare Josep Martinez, ma ci saranno nuove chance per l'ex Lazio.
- Un passo indietro invece per Bisseck mentre Dimarco non è ancora al 100% della condizione. Quale migliore appuntamento del derby per tornare ad accendersi?
CALCIO - Serie A - Venezia FC vs Inter - FC Internazionale
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