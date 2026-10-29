"Mi taglio i capelli dopo 5 vittorie di fila": in Italia chi batterebbe il tifoso United?
Alla Lazio non accadeva dal novembre 2024, striscia di 5 vittorie consecutive raggiunta anche dai sorprendenti biancocelesti di Gattuso. Ma da quanto tempo non ci riescono le altre squadre di Serie A tra tutte le competizioni? Se il popolarissimo tifoso del Manchester United non può ancora tagliarsi i capelli a causa dei risultati negativi dei Red Devils, in Europa c'è chi li avrebbe ancora più lunghi di lui...
- Era la Lazio di Marco Baroni, squadra che tra ottobre e novembre 2024 infilò una striscia di 7 vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League. Un'altra Lazio, quella di Rino Gattuso, si deve 'accontentare' per ora di 5 successi di fila che valgono il primato in campionato insieme all'Inter.
- Ma perché ci soffermiamo sulle 5 vittorie di fila? È l'intervallo necessario per cui un tifoso della Lazio ora potrebbe tornare a tagliarsi i capelli...
- Popolarissimo sui social dove è noto come 'The United Strand', Frank sta dando vita a una sfida che dura dal 18 febbraio 2024. Ovvero dall'ultima volta in cui i Red Devils hanno infilato una striscia di 5 vittorie consecutive tra tutte le competizioni.
- Ebbene, finché lo United non tornerà a festeggiare per 5 partite di fila, lui ha giurato che non si taglierà i capelli.
- Un'iniziativa legata anche ad una causa benefica, certo è che la sua foltissima chioma ribadisce tutte le difficoltà del club negli ultimi anni...
- Attraverso i dati di Opta, abbiamo verificato quando è stata l'ultima volta che ogni squadra di Serie A ha concluso un ciclo di 5 vittorie consecutive tra tutte le competizioni (escludendo le stagioni in cui non ha giocato in A).
- Ebbene, dalla più alla meno recente, vediamo da quanti giorni questo filotto non si registra per ogni club. E quindi da quanto tempo ogni tifoso di Serie A sarebbe costretto a non tagliarsi i capelli...
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 27 ottobre 2026, serie ancora aperta
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- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 5 settembre 2026
- Quanti giorni sono passati: 54
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 6 aprile 2026
- Quanti giorni sono passati: 206
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 2 marzo 2026
- Quanti giorni sono passati: 241
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 14 febbraio 2026
- Quanti giorni sono passati: 257
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 28 settembre 2025
- Quanti giorni sono passati: 396
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 10 maggio 2025
- Quanti giorni sono passati: 537
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 6 dicembre 2024
- Quanti giorni sono passati: 692
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 3 novembre 2024
- Quanti giorni sono passati: 725
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 21 gennaio 2024
- Quanti giorni sono passati: 1.004
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 3 ottobre 2022
- Quanti giorni sono passati: 1.487
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 29 agosto 2015
- Quanti giorni sono passati: 4.079
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 13 maggio 2012
- Quanti giorni sono passati: 5.282
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 30 novembre 1993
- Quanti giorni sono passati: 12.021
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 11 dicembre 1991
- Quanti giorni sono passati: 12.741
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 1 febbraio 1970
- Quanti giorni sono passati: 20.724
- Ultima volta con 5 vittorie di fila (tra campionato e coppe): 1 giugno 1941
- Quanti giorni sono passati: 31.196
Da iscritte alla Serie A, le 5 vittorie consecutive tra tutte le competizioni mancano ancora a Frosinone, Lecce e Monza
- Ritroviamo il Manchester United del simpaticissimo Frank Ilett che, come detto, non festeggia un filotto di 5 successi di fila dal 18 febbraio 2024 ovvero 984 giorni fa.
- Soffermandoci sulle altre big d'Europa, solo tre squadre condividono lo stesso anno dell'ultima striscia vincente dei Red Devils: Tottenham (3 ottobre 2024), Eintracht Francoforte (1 dicembre 2024) e Athletic Club (11 dicembre 2024)
- AMBURGO: 12 settembre 2009 (6.256 giorni fa)
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