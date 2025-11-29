Frank (The United Strand) avrebbe i capelli corti solo se tifasse Atletico Madridsui social
Introduzione
Da 420 giorni c'è un tifoso del Manchester United che ha deciso di non tagliarsi i capelli finché la sua squadra del cuore non vincerà cinque partite di fila. La crisi nera che avvolge ormai da anni Old trafford lo sta lentamente trasformando in Cugino Itt della Famiglia Addams. Poco male: nel frattempo Frank ha raggiunto quasi un milione di follower, sponsorizza aziende di shampoo, barbieri e gel per capelli, è conosciuto anche dai giocatori dello stesso Man United e, oggi, le squadre di tutto il mondo lo citano quando riescono a raggiungere l'ambito traguardo di "five games in a row". Ma chi dovrebbe tifare per avere i capelli corti? In Europa (nei top campionati) solo l'Atletico ha una striscia aperta di cinque vittorie di fila, la stessa serie l'hanno però raggiunta anche una squadra di B e una di C italiana. E quanto sarebbero lunghi i suoi capelli se tifasse una big della Serie A?
Quello che devi sapere
La storia di Frank
"Day 420 of not cutting my hair until Man United wins games in a row". Chi lo segue sui social ormai lo riconosce: la voce, l'intro sempre uguale: giorno numero 420 in cui non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince cinque partite di fila". E soprattutto quei capelli. Tantissimi capelli, ormai senza né scopo né piega. Un cespuglio che fa da metafora alla crisi nera che avvolge la sua squadra del cuore ormai da tanto, troppo, tempo. Era sicuramente partito come uno scherzo, una "challenge" social. È diventato un cult. Si chiama Frank Ilett, vive in Spagna ma è tifosissimo dello United. Su Instagram è "The United Strand" (la ciocca United) e ormai ha quasi un milione di follower.
Regole precise: le cinque partite vinte in fila devono essere comprese di tutte le competizioni, no solo campionato o solo coppe, per intenderci. Le amichevoli non valgono. Ha iniziato il 5 ottobre del 2024 e da allora è passato più di un anno. Il volume dei capelli è aumentato a dismisura come un mostro da fiaba dell'orrore. Nel mentre ha iniziato a fare da sponsor ad aziende di shampoo, barbieri e gel per capelli, ha sfruttato il clamore social per iniziative di beneficenza, è conosciuto anche dai giocatori dello stesso Man United e, oggi, un po' tutto il mondo segue con un occhio di riguardo le partite in cui la sua squadra può raggiungere l'ambito traguardo.
Ce la farà mai lo United?
Quest'anno la squadra di Amorim è arrivata al massimo a tre vittorie di fila, esattamente come l'anno passato (una volta appena). L'ultima serie di cinque partite vinte in fila risale alla stagione 2023/24 e al periodo compreso tra gennaio 2024 e febbraio 2024. In panchina, per dire, c'era ancora ten Hag. Lui ha iniziato la sua sfida pochi mesi dopo e da allora il buio. E tantissimi capelli. In sostanza: non va dal barbiere da 419 giorni ma il suo United, in realtà, non vince cinque partite di fila da ben 649 giorni. Quasi due anni. Sì, ma è davvero così difficile vincere cinque partite di fila?
Frank coi capelli corti? Solo se tifasse Atletico
Numeri alla mano: ni, vincere cinque partite di fila è abbastanza complicato, ma non certo impossibile. Al momento, delle novantasei squadre che compongono i top campionati d'Europa, solo è un serie aperta: l'Atletico Madrid (a quota sei). Tra chi è vicina al traguardo c'è pure la Roma, visto che Gasp&Co - dopo Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland - potrebbero fare cinquina battendo il Napoli domenica. Stesso discorso vale per Leverkusen e Aston Villa.
Un salto in Brianza?
Certo, poi ci sono altre squadre che in questa stagione hanno già collezionato cinque vittorie di fila. Tanto per dirne due: l'Arsenal ne ha messe in fila dieci tra settembre e novembre; il Bayern la bellezza di sedici (praticamente da inizio stagione fino a qualche settimana fa), ma anche Milan e Inter ci sono già riuscite. Ecco, restando nel nostro calcio vi basti sapere che il Monza in B e il Cittadella in C sono le uniche due squadre italiane con una serie attualmente aperta, entrambe di ben sette partite. Il Monza, poi, non si è fatto sfuggire l'occasione per un bel post social citando Frank: "Sei ancora in tempo per tifare per noi".
Quanto sarebbero lunghi i capelli di Frank se tifasse una big italiana
Abbiamo già detto che Inter e Milan hanno già infilato cinque vittorie di fila nel corso di questa stagione. Rapidi calcoli alla mano, se Frank tifasse Inter non si taglierebbe i capelli dal 21 ottobre, un mesetto. Se tifasse Milan da un paio, visto che Allegri &Co ne hanno infilate cinque esatte tra agosto e fine settembre. Più complicata la storia in casa Juve: le ultime cinque vittorie di fila sono arrivate con l'Allegri bis in panchina tra il dicembre del 2023 e il 21 gennaio del 2024 (sette al tempo). Tradotto: quasi due anni. La Roma ne aveva vinte sei di fila l'anno scorso, a marzo (nove mesi senza tagliarsi i capelli), l'ultima volta per il Napoli risale al gennaio del 2025 (dieci mesi), per l'Atalanta al dicembre del 2024 e per la Lazio al novembre 2024 (entrambe un anno circa senza barbiere).