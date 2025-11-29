"Day 420 of not cutting my hair until Man United wins games in a row". Chi lo segue sui social ormai lo riconosce: la voce, l'intro sempre uguale: giorno numero 420 in cui non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince cinque partite di fila". E soprattutto quei capelli. Tantissimi capelli, ormai senza né scopo né piega. Un cespuglio che fa da metafora alla crisi nera che avvolge la sua squadra del cuore ormai da tanto, troppo, tempo. Era sicuramente partito come uno scherzo, una "challenge" social. È diventato un cult. Si chiama Frank Ilett, vive in Spagna ma è tifosissimo dello United. Su Instagram è "The United Strand" (la ciocca United) e ormai ha quasi un milione di follower.

Regole precise: le cinque partite vinte in fila devono essere comprese di tutte le competizioni, no solo campionato o solo coppe, per intenderci. Le amichevoli non valgono. Ha iniziato il 5 ottobre del 2024 e da allora è passato più di un anno. Il volume dei capelli è aumentato a dismisura come un mostro da fiaba dell'orrore. Nel mentre ha iniziato a fare da sponsor ad aziende di shampoo, barbieri e gel per capelli, ha sfruttato il clamore social per iniziative di beneficenza, è conosciuto anche dai giocatori dello stesso Man United e, oggi, un po' tutto il mondo segue con un occhio di riguardo le partite in cui la sua squadra può raggiungere l'ambito traguardo.