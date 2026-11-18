Globe Soccer Awards 2026, i candidati: ci sono Lautaro, Yildiz e Nico Paz
Sono stati svelati i nomi dei candidati ai Globe Soccer Awards: il 28 dicembre, a Dubai, la serata di premiazione della 17^ edizione. Presente anche la Serie A, con Lautaro e Dimarco in corsa nella categoria “Best men’s player” (insieme a tanta Spagna e Psg, ma anche ad Haaland, Kane e Leo Messi); Chivu e Fabregas candidati tra i migliori allenatori. Tra i migliori giovani c’è Yildiz. Categoria portieri: in corsa anche Donnarumma e Maignan
- Inizia il conto alla rovescia: il Globe Soccer è arrivato alla sua 17^ edizione e il 28 dicembre, a Dubai, saranno svelati i nomi dei vincitori delle 14 categorie previste.
- Per 12 di queste il voto è già aperto ai tifosi (attraverso il sito ufficiale, fino al 30 novembre), poi nella fase finale conteranno anche i voti di una giuria di esperti, tra cui il nostro Fabio Capello
- Jude BELLINGHAM (Real Madrid)
- Bruno FERNANDES (Manchester United)
- Pau CUBARSÍ (Barcellona)
- Ousmane DEMBÉLÉ (Paris Saint-Germain)
- Federico DIMARCO (Inter)
- Désiré DOUÉ (Paris Saint-Germain)
- Erling HAALAND (Manchester City)
- Achraf HAKIMI (Paris Saint-Germain)
- Harry KANE (Bayern Monaco)
- Khvicha KVARATSKHELIA (Paris Saint-Germain)
- Lautaro MARTÍNEZ (Inter)
- Kylian MBAPPÉ (Real Madrid)
- Nuno MENDES (Paris Saint-Germain)
- Leo MESSI (Inter Miami)
- João NEVES (Paris Saint-Germain)
- Michael OLISE (Bayern Monaco)
- RAPHINHA (Barcellona)
- Declan RICE (Arsenal)
- RODRI (Barcellona)
- Fabián RUIZ (Paris Saint-Germain)
- Bukayo SAKA (Arsenal)
- William SALIBA (Arsenal)
- Dominik SZOBOSZLAI (Liverpool)
- VINICIUS JR (Real Madrid)
- VITINHA (Paris Saint-Germain)
- Lamine YAMAL (Barcellona)
- S. BACHA (OL Lyonnes)
- B. BANDA (Orlando Pride)
- K. BÜHL (Bayern Monaco)
- M. CALDENTEY (Arsenal)
- T. CHAWINGA (Kansas City Current)
- C. COLL (Barcellona)
- M. DUMORNAY (OL Lyonnes)
- C. GRAHAM HANSEN (Barcellona)
- P. GUIJARRO (Barcellona)
- P. HARDER (Bayern Monaco)
- Y. HASEGAWA (Manchester City)
- M. LEÓN (London City Lionesses)
- E. PAJOR (Barcellona)
- C. PINA (Barcellona)
- A. PUTELLAS (London City Lionesses)
- T. RODMAN (Washington Spirit)
- A. RUSSO (Arsenal)
- A. SANCHEZ (Washington Spirit)
- K. SHAW (Manchester City)
- M. TANIKAWA (Bayern Monaco)
- Al-Ahli (Arabia Saudita)
- Arsenal (Inghilterra)
- Aston Villa (Inghilterra)
- Barcellona (Spagna)
- Bayern Monaco (Germania)
- Flamengo (Brasile)
- Inter (Italia)
- Paris Saint-Germain (Francia)
- Arsenal (Inghilterra)
- Barcellona (Spagna)
- Bayern Monaco (Germania)
- Cruzeiro (Brasile)
- Manchester City (Inghilterra)
- OL Lyonnes (Francia)
- Mikel ARTETA (Arsenal)
- Cristian CHIVU (Inter)
- Luis DE LA FUENTE (Nazionale spagnola)
- Unai EMERY (Aston Villa)
- Cesc FÀBREGAS (Como)
- Hansi FLICK (Barcellona)
- Vincent KOMPANY (Bayern Monaco)
- Luis ENRIQUE (Paris Saint-Germain)
- Pere ROMEU (Barcellona femminile)
- Lionel SCALONI (Nazionale argentina)
- Julián ÁLVAREZ (Atlético Madrid)
- Ousmane DEMBÉLÉ (Paris Saint-Germain)
- Luis DÍAZ (Bayern Monaco)
- Erling HAALAND (Manchester City)
- Harry KANE (Bayern Monaco)
- Khvicha KVARATSKHELIA (Paris Saint-Germain)
- Lautaro MARTÍNEZ (Inter)
- Kylian MBAPPÉ (Real Madrid)
- Lionel MESSI (Inter Miami)
- Michael OLISE (Bayern Monaco)
- Raphinha (Barcellona)
- Bukayo SAKA (Arsenal)
- Vinícius Jr (Real Madrid)
- Lamine YAMAL (Barcellona)
- Jude BELLINGHAM (Real Madrid)
- Rayan CHERKI (Manchester City)
- Enzo FERNÁNDEZ (Manchester City)
- Bruno FERNANDES (Manchester United)
- João NEVES (Paris Saint-Germain)
- Martin ØDEGAARD (Arsenal)
- Nico PAZ (Como)
- Pedri (Barcellona)
- Declan RICE (Arsenal)
- Rodri (Barcellona)
- Fabián RUIZ (Paris Saint-Germain)
- Dominik SZOBOSZLAI (Liverpool)
- Federico VALVERDE (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Pau CUBARSÍ (Barcellona)
- Marc CUCURELLA (Real Madrid)
- Federico DIMARCO (Inter)
- Gabriel (Arsenal)
- Achraf HAKIMI (Paris Saint-Germain)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Nuno MENDES (Paris Saint-Germain)
- Willian PACHO (Paris Saint-Germain)
- William SALIBA (Arsenal)
- Dayot UPAMECANO (Bayern Monaco)
- Diogo COSTA (Porto)
- Thibaut COURTOIS (Real Madrid)
- Gianluigi DONNARUMMA (Manchester City)
- Joan GARCÍA (Barcellona)
- Gregor KOBEL (Borussia Dortmund)
- Mike MAIGNAN (Milan)
- Emiliano MARTÍNEZ (Aston Villa)
- David RAYA (Arsenal)
- Matvei SAFONOV (Paris Saint-Germain)
- Unai SIMÓN (Athletic Bilbao)
- Endrick (Real Madrid)
- Carlos ESPÍ (Real Madrid)
- Victor FROHOLDT (Porto)
- Arda GÜLER (Real Madrid)
- Lennart KARL (Bayern Monaco)
- Eli Junior KROUPI (Bournemouth)
- Myles LEWIS-SKELLY (Arsenal)
- Johan MANZAMBI (Friburgo)
- Antonio NUSA (Lipsia)
- Nico O'REILLY (Manchester City)
- Pau CUBARSÍ (Barcellona)
- Yan DIOMANDÉ (Real Madrid)
- Kenan YILDIZ (Juventus)
- Warren ZAÏRE-EMERY (Paris Saint-Germain)
- Musab AL-JUWAYR (Al-Qadsiah)
- Yassine BOUNOU (Al-Hilal)
- João FÉLIX (Al-Nassr)
- Sadio MANÉ (Al-Nassr)
- Édouard MENDY (Al-Ahli)
- Rúben NEVES (Al-Hilal)
- Julián QUIÑONES (Al-Qadsiah)
- Soufiane RAHIMI (Al-Ain)
- Cristiano RONALDO (Al-Nassr)
- Ivan TONEY (Al-Ahli)
- Ajax (Paesi Bassi)
- Al Ahly (Egitto)
- Barcellona (Spagna)
- Bayern Monaco (Germania)
- Benfica (Portogallo)
- Boca Juniors (Argentina)
- Celtic (Scozia)
- Flamengo (Brasile)
- Inter (Italia)
- Juventus (Italia)
- Liverpool (Inghilterra)
- Manchester United (Inghilterra)
- Milan (Italia)
- Peñarol (Uruguay)
- Real Madrid (Spagna)
- River Plate (Argentina)
- Nathan CAMPBELL
- Jorge MENDES
- Giuseppe RISO
- Will SALTHOUSE
- Andrea BERTA (Arsenal)
- Luís CAMPOS (Paris Saint-Germain)
- Deco (Barcellona)
- Max EBERL (Bayern Monaco)