 Ranking Fifa, la CLASSIFICA | Sky Sport
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epa09444459 Argentina's Lautaro Martinez (C) celebrates with his teammates Lionel Messi (L) and Joaquin Correa (R) after scoring against Venezuela during the Conmebol qualifiers for the Qatar 2022 World Cup between Venezuela and Argentina, in Caracas, Venezuela, 02 September 2021. EPA/Miguel Gutierrez / POOL

Ranking Fifa, l'Argentina balza in testa. Italia sempre fuori dalla top 10

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Alla vigilia dell'inizio dei Mondiali di calcio la Fifa ha aggiornato il ranking delle nazionali. L'Argentina si presenterà da "capolista", mentre la Francia che era in vetta perde due posizioni. Sale ancora il Marocco, ora settimo, mentre l'Italia è sempre fuori dalla top 10. L'Iran fa il suo ingresso tra le migliori 20

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Ranking Fifa, Argentina in testa. L'Italia è 12^

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