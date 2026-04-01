Ranking Fifa, l'Argentina balza in testa. Italia sempre fuori dalla top 10
Alla vigilia dell'inizio dei Mondiali di calcio la Fifa ha aggiornato il ranking delle nazionali. L'Argentina si presenterà da "capolista", mentre la Francia che era in vetta perde due posizioni. Sale ancora il Marocco, ora settimo, mentre l'Italia è sempre fuori dalla top 10. L'Iran fa il suo ingresso tra le migliori 20
- Due posizioni guadagnate
- Stessa posizione
- Due posizioni perse
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Una posizione guadagnata
- Una posizione persa
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Una posizione guadagnata
- Una posizione persa
- Una posizione guadagnata
- Una posizione persa
- Stessa posizione
- Stessa posizione
- Una posizione guadagnata
- 206) LIECHTENSTEIN: 797.70 punti
- 207) BAHAMAS: 786.82 punti
- 208) ISOLE VERGINI AMERICANE: 779.76 punti
- 209) ISOLE VERGINI BRITANNICHE: 777.41 punti
- 210) ANGUILLA: 760.25 punti
- 211) SAN MARINO: 721.20 punti