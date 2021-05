1/13

METODOLOGIA - Partiamo dalla classifica dei giocatori che hanno portato più punti in classifica alla propria squadra. Come si calcola? La classifica - spiega Opta - è elaborata in base a quanti punti avrebbe raccolto la squadra in oggetto, qualora un determinato giocatore non avesse segnato in quella partita.



Ad esempio: una tripletta in un match vinto per 5-1 non porta punti, mentre un gol realizzato in un 1-1 finale porta un punto; due gol in un 2-1 ne portano tre; due in un 2-0 ne portano due e così via.

I MARATONETI DELLA SERIE A