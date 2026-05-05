Serie A 2025-2026, lo scudetto dell'Inter vale 15,7 milioni
La conquista del tricolore garantisce all'Inter anche un importante ritorno economico: il 1° posto in campionato vale, infatti, la fetta più grossa dei circa 100 milioni di euro di incasso da ripartire alle squadre di Serie A in base al posizionamento finale in classifica. Ecco quanto guadagna ogni club secondo la graduatoria attuale (dati Calcio e Finanza): quella dei nerazzurri è l'unica posizione definitiva
- INTER (posizione definitiva)
- vale 15,7 milioni di euro
- al momento NAPOLI
- vale 13,2 milioni di euro
- al momento MILAN
- vale 11,3 milioni di euro
- al momento JUVENTUS
- vale 9,4 milioni di euro
- al momento ROMA
- vale 8,1 milioni di euro
- al momento COMO
- vale 6,9 milioni di euro
- al momento ATALANTA
- vale 5,6 milioni di euro
- al momento BOLOGNA
- vale 5 milioni di euro
- al momento SASSUOLO
- vale 4,4 milioni di euro
- al momento LAZIO
- vale 3,8 milioni di euro
- al momento UDINESE
- vale 3,1 milioni di euro
- al momento PARMA
- vale 2,8 milioni di euro
- al momento TORINO
- vale 2,5 milioni di euro
- al momento GENOA
- vale 2,2 milioni di euro
- al momento CAGLIARI
- vale 1,9 milioni di euro
- al momento FIORENTINA
- vale 1,6 milioni di euro
- al momento LECCE
- vale 1,3 milioni di euro
- al momento CREMONESE
- vale 0,9 milioni di euro
- al momento VERONA
- vale 0,6 milioni di euro
- al momento PISA
- vale 0,3 milioni di euro