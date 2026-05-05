 Classifica Serie A 2025 2026, quanto vale ogni posizione in campionato | Sky Sport
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Serie A 2025-2026, lo scudetto dell'Inter vale 15,7 milioni

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La conquista del tricolore garantisce all'Inter anche un importante ritorno economico: il 1° posto in campionato vale, infatti, la fetta più grossa dei circa 100 milioni di euro di incasso da ripartire alle squadre di Serie A in base al posizionamento finale in classifica. Ecco quanto guadagna ogni club secondo la graduatoria attuale (dati Calcio e Finanza): quella dei nerazzurri è l'unica posizione definitiva

LO SPECIALE SCUDETTO

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