Il 13 maggio 2012 andava in scena, allo Stadium, l'ultima partita di Alex Del Piero con la maglia della Juventus. Una giornata indimenticabile per 'Pinturicchio', avvolto dall'amore dei tifosi e con uno scudetto appena vinto dopo una cavalcata trionfale. La ciliegina sulla torta il gol del parziale 2-0 contro l'Atalanta (gara finita 3-1), il n° 289 della sua carriera in bianconero. Ecco le foto più belle di quel giorno

