C’è chi ha segnato al Real Madrid e chi si è divertito a realizzare a ripetizione contro le squadre dilettantistiche: è la classifica dei gol dell’estate, stilata per gioco e per preparare i fantallenatori in vista della temuta asta. D'accordo, un gol in ICC non può valere come una rete contro la rappresentativa locale di turno, ma in questa graduatoria conta solo il numero di segnature. Per il Torino ci sono anche quelle nei preliminari di Europa League