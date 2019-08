Valerio Verre (VERONA) Nella lunga lista dei centrocampisti a disposizione di Juric in tanti si saranno segnati il nome di Veloso (punizioni, rigori etc) che però, proprio per le sue caratteristiche ‘da fermo’ rischia di costarvi un occhio nella testa. Non sottovalutate le potenzialità di Verre che sa di non poter fallire. Esordio in A col Siena, poi esperienze a Pescara e Genova (sponda Samp). Il gol nella massima serie però non è mai arrivato. Dopo una stagione da protagonista col Perugia, ecco il ‘quarto’ capitolo della saga ‘Verre e la Serie A’ con il Verona. Voglia e tecnica non si discutono; la titolarità non è garantita ma il ragazzo scuola Roma farà di tutto per ritagliarsi uno spazio importante in Veneto