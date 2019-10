Unidici giocatori che, in questo momento, faremmo bene a non avere in rosa o a schierare nelle varie sfide di campionato. Scommesse ma anche promesse ancora non mantenute. Non ci sono solamente giocatori che magari in tanti avranno ignorato ma anche gente che ha scatenato l'inferno all'asta estiva. E pensare che qualcuno sperava di aver fatto un affarone...