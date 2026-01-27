 Infortuni Serie A, la classifica per numero di partite saltate: Napoli 1° | Sky Sport
Infortuni Serie A, la classifica delle partite saltate: Napoli 1° con 117 gare perse

LA CLASSIFICA fotogallery
23 foto
©Getty

Quali squadre di Serie A hanno pagato di più a causa degli infortuni? Lo rivela una classifica di Transfermarkt, che somma tutte le partite saltate dai giocatori indisponibili. In testa c’è il Napoli con ben 117 gare perse per problemi fisici. E non è l’unico (sfortunato) primato: esiste anche una classifica che misura il valore economico “perso” per infortunio e, anche qui, il Napoli è primo 

