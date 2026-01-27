Infortuni Serie A, la classifica delle partite saltate: Napoli 1° con 117 gare perse
Quali squadre di Serie A hanno pagato di più a causa degli infortuni? Lo rivela una classifica di Transfermarkt, che somma tutte le partite saltate dai giocatori indisponibili. In testa c’è il Napoli con ben 117 gare perse per problemi fisici. E non è l’unico (sfortunato) primato: esiste anche una classifica che misura il valore economico “perso” per infortunio e, anche qui, il Napoli è primo
- Il conteggio delle partite saltate misura quante volte i giocatori di una squadra sono stati indisponibili a causa di infortuni, sommando tutte le singole assenze
- La classifica di Transfermarkt non si riferisce al numero delle singole giornate, ma all'impatto complessivo sulla rosa: più è alto, più frequentemente l’allenatore ha dovuto fare a meno dei suoi giocatori
- 54 partite saltate
- 55 partite saltate
- 58 partite saltate
- 68 partite saltate
- 70 partite saltate
- 70 partite saltate
- 70 partite saltate
- 74 partite saltate
- 78 partite saltate
- 78 partite saltate
- 83 partite saltate
- 87 partite saltate
- 91 partite saltate
- 93 partite saltate
- 93 partite saltate
- 95 partite saltate
- 95 partite saltate
- 103 partite saltate
- 110 partite saltate
- 117 partite saltate
- Questo dato misura l’impatto economico degli infortuni considerando il valore di mercato dei giocatori assenti in ogni singola partita. Sommando questi valori si ottiene una stima complessiva del valore in infermeria
- Una statistica che tiene conto non solo del numero, ma del peso economico delle assenze. Un esempio? Nonostante le sole 55 partite saltate, il Milan è secondo per valore economico perso. Il Pisa, invece, con bn 95 partite saltate è solamente al 16° posto in questa speciale classifica
- Napoli - 2,2 miliardi in infermeria
- Milan - 1,7 miliardi
- Juventus - 1,6 miliardi
- Atalanta - 1,2 miliardi
- Roma - 1,1 miliardi
- Inter - 1,1 miliardi
- Lazio - 941 milioni
- Como - 826 milioni
- Parma - 689 milioni
- Fiorentina - 549 milioni
- Sassuolo - 459 milioni
- Torino - 389 milioni
- Bologna - 380 milioni
- Verona - 349 milionI
- Udinese - 312 milioni
- Pisa - 283 milioni
- Genoa - 270 milioni
- Cremonese - 243 milioni
- Lecce - 238 milioni
- Cagliari - 184 milioni