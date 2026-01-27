Quali squadre di Serie A hanno pagato di più a causa degli infortuni? Lo rivela una classifica di Transfermarkt, che somma tutte le partite saltate dai giocatori indisponibili. In testa c’è il Napoli con ben 117 gare perse per problemi fisici. E non è l’unico (sfortunato) primato: esiste anche una classifica che misura il valore economico “perso” per infortunio e, anche qui, il Napoli è primo

LO SFOGO DI CONTE CONTRO SPALLETTI - IL NAPOLI SI QUALIFICA SE...