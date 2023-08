Dopo un'estate contraddistinta da un "pazzo" mercato (dai "casi" Lukaku e Samardzic ai "derby" vinti col Milan per Frattesi e Thuram), i nerazzurri vanno a caccia della seconda stella, ripartendo da certezze come Simone Inzaghi in panchina e Lautaro in campo: leader, capitano e simbolo

