In gol al suo debutto in A, Jan-Carlo Simic diventa uno dei giocatori capaci di segnare alla prima con la maglia del Milan in campionato, entrando in un ristretto club di cui fanno parte grandissimi come Weah, Sheva, Pato (negli ultimi 30 anni). Come lui solo altri due difensori, tra cui anche... un suo omonimo. E nella classifica dei più giovani di sempre arriva 37 giorni dopo Maldini

MILAN-MONZA 3-0