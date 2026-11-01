Milan e Inter, Moreira e gli altri al 1° derby che hanno impattato meglio per gol e assist
Halloween da paura per Diego Moreira, protagonista assoluto nel suo primo derby di Milano. Due assist e un gol su punizione per il 3-1 dei rossoneri, impatto clamoroso che s'iscrive nella storia della sfida. Ma non è stato l'unico debuttante decisivo per gol e assist dal Dopoguerra a oggi in Serie A: prima di lui anche Giroud e Thuram oppure miti come Milito e Kaká, ma anche nomi a sorpresa nel passato... Li ricordavate tutti?
MILAN-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE
- Bilancio: 2 assist e 1 gol
- Partita: Milan-Inter 3-1
- Data: 31 ottobre 2026
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 5-1
- Data: 16 settembre 2023
- Bilancio: 2 gol
- Partita: Inter-Milan 1-2
- Data: 5 febbraio 2022
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Milan-Inter 1-1
- Data: 7 novembre 2021
- Bilancio: 2 assist e 1 gol
- Partita: Milan-Inter 0-4
- Data: 29 agosto 2009
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Milan-Inter 0-4
- Data: 29 agosto 2009
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Milan-Inter 1-0
- Data: 28 settembre 2008
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 1-3
- Data: 5 ottobre 2003
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 2-4
- Data: 21 ottobre 2001
- Bilancio: 2 gol
- Partita: Inter-Milan 0-6
- Data: 11 maggio 2001
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 1-2
- Data: 23 ottobre 1999
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 2-2
- Data: 22 novembre 1997
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 2-2
- Data: 22 novembre 1997
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 2-2
- Data: 22 novembre 1997
- Bilancio: 2 gol
- Partita: Milan-Inter 2-2
- Data: 1 dicembre 1985
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Milan-Inter 2-1
- Data: 28 ottobre 1984
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Milan-Inter 2-1
- Data: 28 ottobre 1984
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 1-1
- Data: 24 febbraio 1963
- Bilancio: 1 assist
- Partita: Inter-Milan 6-5
- Data: 6 novembre 1949
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Inter-Milan 6-5
- Data: 6 novembre 1949
- Bilancio: 2 gol
- Partita: Inter-Milan 4-4
- Data: 6 febbraio 1949
- Bilancio: 1 gol
- Partita: Milan-Inter 0-2
- Data: 16 ottobre 1948