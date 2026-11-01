 Milan e Inter, giocatori con gol e assist al primo derby | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Milan e Inter, Moreira e gli altri al 1° derby che hanno impattato meglio per gol e assist

GOL E ASSIST fotogallery
22 foto

Halloween da paura per Diego Moreira, protagonista assoluto nel suo primo derby di Milano. Due assist e un gol su punizione per il 3-1 dei rossoneri, impatto clamoroso che s'iscrive nella storia della sfida. Ma non è stato l'unico debuttante decisivo per gol e assist dal Dopoguerra a oggi in Serie A: prima di lui anche Giroud e Thuram oppure miti come Milito e Kaká, ma anche nomi a sorpresa nel passato... Li ricordavate tutti?

MILAN-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Roma, aggancio Lazio: 12 marcatori diversi

Serie A

MIglior attacco del campionato e anche aggancio alla Lazio nella speciale classifica dei...

20 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

La Roma vince la seconda partita consecutiva in campionato e batte per 5-2 l'Udinese in...

20 foto

Un derby da paura: le FOTO della serata a San Siro

Serie A

Luci su Milan-Inter nella notte di Halloween. Aspettando il nuovo Generali Stadium, presentato...

20 foto

Modena-Mantova un pari per il Palermo, Samp ok

classifica

Per la 10ª giornata di Serie B Belotti non basta al Modena contro il Mantova. Finisce 1-1 con la...

23 foto

La classifica di Premier League 2026-2027

Premier League

Impresa del Brighton che batte il City a Manchester per 1-0, gol di Ayari e poi difesa...

22 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Le partite di Serie A di oggi

    guida tv

    Oggi, domenica 1 novembre, si scende in campo per la 10^ giornata di Serie A. Alle 18.00 in campo...

    Dove vedere Como-Venezia

    guida tv

    La partita tra Como e Venezia della 10^ giornata di Serie A si gioca domenica 1 novembre alle ore...

    Mostruoso Maignan: la parata allo Sky Sport Skill

    Serie A

    Nel VIDEO la spaventosa parata di Mike Maignan nella serata di Halloween, derby dove è decisivo...