Tutto sul Milan 2021-2022

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO?



L'ultimo campionato regala al Milan il ritorno in Champions, 8 anni dopo l'ultima volta. Sotto la guida di Pioli e trascinati da un Ibrahimovic in gran spolvero, i rossoneri partono forte e restano in testa alla classifica per tutto il girone d'andata. In quello di ritorno inizia la fase calante: l'Inter scappa via dopo aver vinto il derby e il Milan rischia anche di restare fuori dalle prime 4. La vittoria allo Stadium ridà lo sprint necessario, poi, dopo aver sprecato il match point col Cagliari, fa il colpo a Bergamo e chiude 2°

