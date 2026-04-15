Milik, tutti gli infortuni in carriera dell'attaccante della Juventus
Un vero e proprio calvario, quello di Arkadiusz Milik: l’attaccante bianconero si è fermato nuovamente per un infortunio alla coscia. Era rientrato in campo da pochi giorni dopo un anno e mezzo di assenza, giocando appena 34’ in due spezzoni di gara. Negli ultimi 10 anni ha saltato per infortunio il 40% delle gare di campionato, nelle ultime due stagioni è stato in campo per lo 0,5% dei minuti "possibili"
- “In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di martedì 14 aprile, Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical”, recita il comunicato della Juventus. “Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.
- Ipotizzando uno stop di circa un mese, la stagione del polacco è finita qui
- Milik era da poco rientrato in campo dopo un lunghissimo stop. Il suo "esordio" in questa stagione era arrivato solo a marzo, contro il Sassuolo (11' in campo subentrando nel finale). Nella partita seguente, il 6 aprile contro il Genoa, altri 23' in campo. In panchina nella successiva gara con l'Atalanta, poi il nuovo stop
- L’ennesimo di una carriera sfortunatissima, costellata da infortuni e ricadute negli ultimi 10 anni:
- Ottobre 2016: Rottura crociato anteriore ginocchio sinistro
- Squadra: Napoli
- Stop di 4 mesi circa (128 giorni)
- Settembre 2017: Rottura legamento crociato ginocchio destro
- Squadra: Napoli
- Stop di 5 mesi circa (159 giorni)
- Agosto 2019: Problema all'inguine
- Squadra: Napoli
- Stop di 1 mese circa (33 giorni)
- Novembre 2019: Lesione ai muscoli addominali
- Squadra: Napoli
- Stop di 1 mese circa (30 giorni)
- Maggio 2021: Lesione alla cartilagine del ginocchio sinistro
- Squadra: Olympique Marsiglia
- Stop di 4 mesi circa (129 giorni)
- Gennaio 2023: Lesione a bicipite femorale della coscia sinistra
- Squadra: Juventus
- Stop di 2 mesi circa (62 giorni)
- Marzo 2024: Lesione all'adduttore della coscia sinistra
- Squadra: Juventus
- Stop di 1 mese circa (36 giorni)
- Giugno 2024: Infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro
- Squadra: Juventus
- Stop di 7 mesi circa (208 giorni)
- Gennaio 2025: Problema al polpaccio
- Squadra: Juventus
- Stop di 3 mesi circa (84 giorni)
- Marzo 2025: Problema muscolare
- Squadra: Juventus
- Stop di 3 mesi circa (90 giorni)
- Luglio 2025: Ferita alla tibia
- Squadra: Juventus
- Stop di una settimana circa
- Agosto 2025: riatletizzazione e vari problemi fisici
- Squadra: Juventus
- Stop di 4 mesi circa
- Gennaio 2026: Infortunio al polpaccio
- Squadra: Juventus
- Stop di 2 mesi circa
- Aprile 2026: Lesione al bicipite della coscia destra
- Squadra: Juventus
- Tempi di recupero da valutare
- Considerando la stagione 2025-26 ormai finita per lui, negli ultimi 10 anni Milik ha saltato a causa dei suoi infortuni 145 partite di campionato su 361: il 40%
- Nelle ultime due stagioni in particolare è sceso in campo per 34 minuti complessivi sui 6840 totali che un giocatore potrebbe disputare (nell'ipotesi che giochi sempre titolare): in pratica lo 0,5% dei minuti possibili