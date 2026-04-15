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Milik, tutti gli infortuni in carriera dell'attaccante della Juventus

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Un vero e proprio calvario, quello di Arkadiusz Milik: l’attaccante bianconero si è fermato nuovamente per un infortunio alla coscia. Era rientrato in campo da pochi giorni dopo un anno e mezzo di assenza, giocando appena 34’ in due spezzoni di gara. Negli ultimi 10 anni ha saltato per infortunio il 40% delle gare di campionato, nelle ultime due stagioni è stato in campo per lo 0,5% dei minuti "possibili"

JUVE, MILIK ANCORA KO: STAGIONE FINITA

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