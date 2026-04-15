Un vero e proprio calvario, quello di Arkadiusz Milik: l’attaccante bianconero si è fermato nuovamente per un infortunio alla coscia. Era rientrato in campo da pochi giorni dopo un anno e mezzo di assenza, giocando appena 34’ in due spezzoni di gara. Negli ultimi 10 anni ha saltato per infortunio il 40% delle gare di campionato, nelle ultime due stagioni è stato in campo per lo 0,5% dei minuti "possibili"

JUVE, MILIK ANCORA KO: STAGIONE FINITA