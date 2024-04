Importante il ritorno tra i rossoblù di Zirkzee, recuperato come annunciato da Motta. Orsolini verso la maglia da titolare, conferme per la coppia Lucumì-Calafiori. Colantuono riparte da Salerno ma perde Kastanos: gioca Weissman rifornito da Candreva e Tchaouna. Dietro spazio a Manolas e Boateng. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Si sogna in grande a Bologna, quarta in classifica che accarezza la qualificazione alla nuova Champions League. Tornati al successo a Empoli dopo aver ceduto all'Inter, i rossoblù continuano a marciare nel 2024 (23 i punti conquistati) e puntano forte sul fattore Dall'Ara: 35 punti in campionato, bilancio casalingo inferiore solo alla capolista (38). Di fronte arriva la Salernitana, ultima e appena affidata a Colantuono, lontana 12 punti dalla salvezza diretta ma che rinnova le proprie speranze di permanenza in Serie A. Non incoraggia però il saldo ottenuto nel 2024, dove i granata non hanno mai vinto e hanno raccolto solo due punti in 11 partite. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.