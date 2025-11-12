Da Garcia a Totti: chi c'era nell'ultima Roma prima dopo undici giornate
Dopo il successo contro l'Udinese, la contemporanea sconfitta del Napoli contro il Bologna e il pari del Milan a Parma, la Roma torna, insieme all'Inter, in vetta alla classifica all'undicesima giornata, dodici anni dopo l'ultima volta. Era la squadra guidata da Rudi Garcia e capitanata da Francesco Totti. De Rossi, Maicon, Benatia e Gervinho tra gli altri protagonisti. La Roma arrivò seconda in campionato alle spalle della Juve campione d'Italia. Ecco chi c'era
TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A
- MORGAN DE SANCTIS
- Presenze: 36
- LEANDRO CASTAN
- Presenze: 36
- Gol: 0
- MAICON
- Presenze: 28
- Gol: 2
- MEHDI BENATIA
- Presenze: 33
- Gol: 5
- ALESSANDRO FLORENZI
- Presenze: 38
- Gol: 6
- MIRALEM PJANIC
- Presenze: 35
- Gol: 6
- ADEM LJAJIC
- Presenze: 28
- Gol: 6
- KEVIN STROOTMAN
- Presenze: 25
- Gol: 5
- DANIELE DE ROSSI
- Presenze: 32
- Gol: 1
- MATTIA DESTRO
- Presenze: 20
- Gol: 13
- FRANCESCO TOTTI
- Presenze: 26
- Gol: 8
- GERVINHO
- Presenze: 33
- Gol: 9
- RODRIGO TADDEI
- Presenze: 19
- Gol: 2
- MICHAEL BRADLEY*
- Presenze: 11
- Gol: 1
- RADJA NAINGGOLAN
- Presenze: 17
- Gol: 2
- VASILIS TOROSIDIS
- Presenze: 18
- Gol: 1
- DODO
- Presenze: 19
- Gol: 0