Dopo gli impegni con l’Argentina, Lautaro è rientrato ad Appiano e ha svolto una seduta di scarico personalizzata: si aggregherà al gruppo nella giornata di oggi. In difesa, Chivu potrebbe affidarsi ad Akanji, arrivato l'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, al fianco di Acerbi e Bastoni. Dubbi, invece, sul centrocampo, per capire chi rimarrà fuori con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan che sembrano in vantaggio su Sucic