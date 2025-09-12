Juventus-Inter, Chivu in conferenza LIVE alle 13.30
Vigilia del derby d'Italia in casa nerazzurra: si gioca sabato alle 18 a Torino. Una sfida introdotta in conferenza stampa alle 13.30 da Cristian Chivu: segui le sue parole in diretta sul nostro liveblog
in evidenza
La conferenza di Chivu in diretta
Cosa è cambiato dall'ultimo Juve-Inter
Era il febbraio 2025 con altri due allenatori in panchina, ma le differenze non finiscono solo in campo
Cosa è cambiato dall'ultimo Juventus-Inter di 209 giorni faVai al contenuto
Il derby delle maglie
È già clima da derby d'Italia da qualche giorno: sia Juventus che Inter hanno presentato la terza maglia della stagione 2025/26
Tutte le maglie della Serie A 2025-2026Vai al contenuto
Akanji: "Mi ispiro a Thiago Silva"
E il curioso aneddoto sulla maglia di Bobo Vieri
Inter, Akanji: 'Mi ispiro a Thiago Silva'Vai al contenuto
Le ultime sulla Juve
Anche nella giornata di ieri, giovedì 11 settembre, Francisco Conceiçao ha svolto lavoro personalizzato. Il portoghese della Juventus è alle prese con un "fastidio muscolare" e la sua presenza per la sfida contro l'Inter è al momento a rischio
Le ultime sull'Inter
Dopo gli impegni con l’Argentina, Lautaro è rientrato ad Appiano e ha svolto una seduta di scarico personalizzata: si aggregherà al gruppo nella giornata di oggi. In difesa, Chivu potrebbe affidarsi ad Akanji, arrivato l'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, al fianco di Acerbi e Bastoni. Dubbi, invece, sul centrocampo, per capire chi rimarrà fuori con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan che sembrano in vantaggio su Sucic
Giornata di vigilia in casa Inter, che attende il derby d'Italia di sabato alle 18 sul campo della Juventus. Un big match introdotto in conferenza stampa alle 13.30 da Cristian Chivu