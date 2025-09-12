Serie A, le squadre con il valore medio dei giocatori in rosa più alto: Inter 1^
Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A 2025-26 con il più alto valore medio dei giocatori presenti in rosa. In testa c'è l'Inter, in fondo il Lecce. Di seguito la classifica completa
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 2.6M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 2.7M
- Giocatori in rosa: 32
- Valore medio: 2.9M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 3.1M
- Giocatori in rosa: 28
- Valore medio: 3.9M
- Giocatori in rosa: 29
- Valore medio: 4.7M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 4.9M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 4.9M
- Giocatori in rosa: 29
- Valore medio: 5.0M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 5.5M
- Giocatori in rosa: 32
- Valore medio: 7.8M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 9.2M
- Giocatori in rosa: 30
- Valore medio: 9.3M
- Giocatori in rosa: 28
- Valore medio: 9.7M
- Giocatori in rosa: 28
- Valore medio: 13.9M
- Giocatori in rosa: 25
- Valore medio: 18M
- Giocatori in rosa: 27
- Valore medio: 18.4M
- Giocatori in rosa: 22
- Valore medio: 21.5M
- Giocatori in rosa: 26
- Valore medio: 22.4M
- Giocatori in rosa: 25
- Valore medio: 28.3M