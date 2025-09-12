Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, le squadre con il valore medio dei giocatori in rosa più alto: Inter 1^

CLASSIFICA fotogallery
20 foto

Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A 2025-26 con il più alto valore medio dei giocatori presenti in rosa. In testa c'è l'Inter, in fondo il Lecce. Di seguito la classifica completa

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 3^ GIORNATA

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Lookman, se domani in gruppo sarà convocato

    atalanta

    L'attaccante è tornato in Italia, dopo la trasferta in Africa per gli impegni con la Nigeria. Ha...

    Bove: "Firenze, sei stata due volte rinascita"

    Fiorentina

    Con un lungo messaggio suoi propri canali social Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina, Firenze...

    Conte: "È arrivato il momento della verità"

    napoli

    Alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina (gara in diretta sabato 13 settembre alle 20.45...