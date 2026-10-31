Derby Milan-Inter, che spettacolo: le foto da San Siro LIVE

Nella notte di Halloween le luci sono tutte su Milan-Inter, derby in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Aspettando il nuovo Generali Stadium, presentato ufficialmente giovedì, la scena se la prende San Siro con 77mila spettatori. Dall'emozione di Kaká all'atmosfera del match, dalle coreografie agli episodi chiave della partita dove è 'terrificante' la prestazione di Moreira (due assist e un gol su punizione). Ecco le immagini più belle della serata

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