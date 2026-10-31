Derby Milan-Inter, che spettacolo: le foto da San Siro LIVE

Nella notte di Halloween le luci sono tutte su Milan-Inter, derby in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Aspettando il nuovo Generali Stadium, presentato ufficialmente giovedì, la scena se la prende San Siro con 77mila spettatori. Dall'emozione di Kaká all'atmosfera del match, dalle coreografie agli episodi chiave della partita dove è 'terrificante' la prestazione di Moreira (due assist e un gol su punizione). Ecco le immagini più belle della serata
- Il numero 247 della storia, stracittadina in campo per la prima volta nella serata di Halloween. Se nella serata di giovedì è stato presentato ufficialmente il nuovo Generali Stadium, che ospiterà Milan e Inter dal 2031, il derby è ancora di casa a San Siro
- Un ricordo per Franco Baresi, bandiera del Milan che ha vissuto da protagonista tantissimi derby
- Ben 77.691 gli spettatori presenti a San Siro per la sfida tra la capolista Inter e il Milan, che insegue a distanza di 7 punti
- Rispetto alla sconfitta col Bologna, Amorim recupera Gila, Moreira e Rabiot schierati tutti e tre dall'inizio. In particolare il francese gioca da seconda punta alle spalle di Ramos.
- Pulisic è schierato da esterno sinistro alto, fascia dove il terzino è Diawara e non Bartesaghi.
- Si rivede dall'inizio Modric in coppia con Musah.
- Panchina per Cisse, due volta a segno nel turno infrasettimanale
- Ancora privo di Lautaro, Chivu per la prima volta in stagione rinuncia inizialmente al doppio centravanti. Né Pio né Bonny accanto a Thuram, ma c'è Diouf schierato da seconda punta nel 3-5-1-1.
- Sulle fasce Spence e Carlos Augusto, preferito a Dimarco.
- Sucic completa il centrocampo con Barella e Calhanoglu.
- In difesa spazio a Bisseck, Akanji e Bastoni
- I presidenti di Milan e Inter, Scaroni e Marotta, insieme a Philippe Donnet del Gruppo Generali che come noto darà il nome al nuovo stadio delle due squadre
- Pre-partita emozionante per l'ex campione brasiliano, entrato ufficialmente nella Hall of Fame del Milan. Ricevuto il premio, il mitico numero 22 rossonero si è commosso per l'affetto di quello che è stato il suo pubblico
- Lo spettacolo nello spettacolo: da una parte la passione incrollabile della Curva Sud...
- Dall'altra lo sfottò dei tifosi interisti che ricordano la serata del 22 aprile 2024, quando festeggiarono la seconda stella proprio dopo un derby vinto contro il Milan
- Per l'esattezza 3 minuti e 45 secondi, vantaggio rossonero in un derby più veloce da quello di Pato (43 secondi) nell'aprile 2011.
- Un gol costruito sulla destra da Moreira, che guadagna il fondo e rientra sul sinistro per il cross a premiare il movimento di Pulisic e a punire Bisseck.
- Perfetto il colpo di testa che batte Martinez per l'1-0 del Milan
- Curiosità: Pulisic non segnava di testa da quasi 6 anni: era il 9 novembre 2019, quando lo realizzò con la maglia del Chelsea contro il Crystal Palace
- Ancora Moreira assist-man e nuovamente Inter sorpresa dall'avvio del Milan.
- Il raddoppio nasce da palla inattiva, schema da corner dove il belga premia Rabiot che si trova completamente libero al tiro in area.
- Un colpo da biliardo quello del francese: pallone che bacia il palo e s'insacca in rete
- Due gol nei primi 10 minuti di un derby in Serie A: il Milan non ci riusciva da 77 anni.
- Era il 6 novembre 1949, doppietta rossonera di Enrico Candiani al 1' e al 7'
- Altro gol di testa, il primo per lui nei derby di Milano.
- Al minuto 22 il difensore nerazzurro sfrutta la spizzata di Diouf sul corner dell'ex Calhanoglu: nulla da fare per Maignan a distanza ravvicinata su Bastoni
- Nell'era dei tre punti a vittoria, Bastoni diventa solo il quarto difensore italiano dell'Inter a segnare nei derby di Serie A. Prima di lui Massimo Paganin (ottobre 1995), Marco Materazzi (ottobre 2006) e Francesco Acerbi (aprile 2024)
- Clamoroso impatto del belga al suo primo derby di Milano: due assist e anche il gol del 3-1.
- Moreira si incarica del calcio di punizione dal limite dell'area per un fallo di Barella su Musah e pennella col sinistro sopra la barriera.
- Martinez non la vede partire e incassa la terza rete della sua serata
- 'Terrificante' il primo tempo di Moreira, che firma il gol numero 500 nei derby di Milano.
- Negli ultimi vent'anni solo Pirlo (2007) e Theo Hernandez (2025) avevano segnato all'Inter su calcio di punizione diretto