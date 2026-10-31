 Derby Milan-Inter, che spettacolo: le foto da San Siro in diretta live | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Derby Milan-Inter, che spettacolo: le foto da San Siro LIVE

Serie A fotogallery
17 foto

Nella notte di Halloween le luci sono tutte su Milan-Inter, derby in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Aspettando il nuovo Generali Stadium, presentato ufficialmente giovedì, la scena se la prende San Siro con 77mila spettatori. Dall'emozione di Kaká all'atmosfera del match, dalle coreografie agli episodi chiave della partita dove è 'terrificante' la prestazione di Moreira (due assist e un gol su punizione). Ecco le immagini più belle della serata

MILAN-INTER LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Il bilancio dei rigori in Serie A

Serie A

Ben tre rigori in Bologna-Monza: due segnati e uno parato. Era da gennaio che non si vedevano tre...

13 foto

Belotti ancora in gol ma Modena-Mantova è 1-1

classifica

Per la 10ª giornata di Serie B Belotti non basta al Modena contro il Mantova. Finisce 1-1 con la...

23 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

La 10^giornata di Serie A è stata aperta dal successo casalingo del Bologna contro il Monza:...

20 foto

La classifica di Premier League 2026-2027

Premier League

Non conosce fine la crisi dello United: la squadra di Carrick è stata battuta 2-0 dal Chelsea a...

22 foto

Da Pulisic a Calha: derby tra rinnovi e scadenze

contratti

Alla vigilia del derby, in diretta stasera alle 20.45 su Sky Sport e in streaming...

13 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Dove vedere Milan-Inter

    guida tv

    A San Siro è tempo di derby, si gioca oggi, sabato 31 ottobre (10^ giornata): Milan e Inter in...

    Spalletti: "Bisogna riprendersi il rispetto tolto"

    JUVE

    Dopo la sconfitta di Genova, il campionato della Juve riparte dal big match in casa col Napoli:...

    Gattuso: "Non sono abituato a classifiche così"

    lazio

    Alla vigilia della sfida dell'Olimpico, in programma domenica alle ore 15, Gennaro Gattuso parla...