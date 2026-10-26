Pallone d'Oro 2026, il red carpet a Londra: look, abiti e curiosità. FOTO
Domina il mondo del "glam" inglese nella serata di gala al London Palladium Theatre. Poi tantissime superstar del calcio di ieri e di oggi: tantissimi gli ex Palloni d'Oro come Sheva, Owen, Figo e Ronaldo il Fenomeno. Assente Leo Messi. Ma chi vince il Pallone d'Oro del look? Sicuramente il più eccentrico è quello di Yamal con quel dettaglio XXL rosa sulla giacca…
PALLONE D'ORO LIVE: LA CERIMONIA - LA CLASSIFICA
- Pallone d'Oro sì: i premi, una classifica finale, tanti campioni ma anche tanto glamour. Il primo a presentarsi sul red carpet è stato anche chi è finito primo, inteso come davanti a tutti, all'ultimo Mondiale: ecco Luis de la Fuente, l'uomo che ora è diventato anche un tatuaggio sul corpo di alcuni suoi giocatori…
- La cerimonia si svolge a Londra perché era inglese il primo vincitore del Pallone d'Oro, 70 anni fa: Sir Stanley Matthwes, soprannominato Il Mago del Dribbling o semplicemente Il Mago, è considerato uno dei più forti giocatori inglesi della storia del calcio. Giocò fino a 50 anni. È scomparso nel 2000 e questa, a rendergli omaggio, è la sua famiglia.
- Tanto in palio anche nel mondo del calcio femminile: qui le calciatrici del Chelsea Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard.
- Il Fenomeno Ronaldo: Pallone d'Oro 1997 e 2002
- Due leggende dell'Inter: Matthaus e Figo, ed entrambi vincitori del Pallone d'Oro, a dieci anni esatti di distanza: 1990 il tedesco, 2000 il portoghese
- Hei detto derby? Qui Sheva, pallone d'Oro 2004 ai tempi del Milan. Tra l'altro siamo anche nella settimana che porta al derby di sabato sera (live su Sky!)
- Ovviamente spazio, foto, autografi anche per le grandi stelle di oggi: elegantissimo Kylian Mbappé. Facciamo anche un po' di "ufficio facce": Mbappé qui sorride, ma è arrivato sul red carpet molto molto teso e poco sorridente…
- Il Pallone d'Oro 2025 Dembélé punta sul bordeaux… Lui molto più disteso
- Il premio di look più eccentrico va a Yamal, pochi dubbi: smoking total black dal taglio contemporaneo caratterizzato da una spilla floreale XXL rosa appuntata sul lato sinistro del petto. Yamal e tutta la delegazione del Barcellona sono arrivati per ultimi
- Kane è arrivato a Londra molto sorridente, accolto dal tifo inglese "di casa"
- Esoso come in campo: Olise
- Luis Diaz col kimono
- E lui? È Vozinha, il portiere di Capo Verde diventato eroe e virale al Mondiale. Da pochi follower a milioni di follower, anche se lui di recente ha detto che stava meglio senza la popolarità: "Ho perso la mia pace e la mia tranquillità, non ho più privacy"
- Sua altezza del gol Alan Shearer, leggendario bomber inglese. Per tre anni di fila è stato tra i candidati alla vittoria del Pallone d'oro (1995, 1996, 1997): ha raggiunto il podio nel 1996 alle spalle di Ronaldo e Matthias Sammer.
- Qui il portierone Peter Schmeichel, con la moglie Laura von Lindholm. Col Man United vinse lo storico treble del 1999.
- Ovviamente sul red carpet domina il mondo british: ecco il "golden boy" Michael Owen, pallone d'Oro nel 2001, il secondo più giovane della storia dopo Ronaldo il Fenomeno… Yamal permettendo
- Ricordate Robbie Keane? Irlandese, attaccante, passò anche dall'Italia con la maglia dell'Inter. 126 reti in Premier League, 91 con la maglia del Tottenham.
- Kate Scott, volto del giornalismo Uk nonché presentatrice di questa edizione del Pallone d'Oro. Il marito Malik è un ex pugile professionista che ha gareggiato dal 2000 al 2016
- Sadiq Khan, sindaco di Londra che però… tifa Liverpool