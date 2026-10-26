Domina il mondo del "glam" inglese nella serata di gala al London Palladium Theatre. Poi tantissime superstar del calcio di ieri e di oggi: tantissimi gli ex Palloni d'Oro come Sheva, Owen, Figo e Ronaldo il Fenomeno. Assente Leo Messi. Ma chi vince il Pallone d'Oro del look? Sicuramente il più eccentrico è quello di Yamal con quel dettaglio XXL rosa sulla giacca…

PALLONE D'ORO LIVE: LA CERIMONIA - LA CLASSIFICA