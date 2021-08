Tutto sulla Roma 2021-2022

1/13 ©LaPresse

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO?



È un campionato dai due volti quello vissuto l'anno scorso dalla Roma. Un'ottima prima parte (com'era già successo nella stagione precedente), un girone di ritorno in netto calo a causa anche delle scarse energie per via del doppio impegno, con i giallorossi di Fonseca in grado di arrivare fino alla semifinale di Europa League. Il 2-2 in rimonta a La Spezia all'ultima giornata regala, comunque, l'accesso alla Conference League

