Cremonese-Roma, la conferenza stampa di Gasperini in diretta
Domenica alle 15 la Roma sarà ospite della Cremonese. Alla vigilia del match l'allenatore dei giallorossi, Gasperini, parla in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
L'insospettabile nuovo idolo dei tifosi della Roma
Almeno per i tifosi della Roma, che hanno sempre visto in Zeki Celik uno degli anelli deboli della squadra giallorossa. Ma di certo non per i suoi allenatori recenti, da De Rossi a Gasperini, che lo hanno sempre utilizzato e apprezzato anche a parole. E ora ha anche iniziato a segnare.
Celik è diventato quel giocatore che nessuno pensava potesse diventareVai al contenuto
El Shaarawy: "Stiamo percorrendo la strada giusta"
In un'intervista esclusiva a Sky Sport, l'attaccante ha parlato del momento positivo della Roma. "Ogni anno la società parte con l'obiettivo di formare una squadra vincente. Ranieri sta facendo un grande lavoro, come Massara e Gasperini".
Roma, 12 anni fa prima dopo 11 giornate: chi c'era
Giallorossi in vetta alla classifica all'undicesima giornata, dodici anni dopo l'ultima volta. Era la squadra guidata da Rudi Garcia e capitanata da Francesco Totti. Ricordate tutti i protagonisti?
Roma, 12 anni fa prima dopo 11 giornate: chi c'eraVai al contenuto
Roma a caccia di gol, si pensa a Zirkzee a gennaio
Il club giallorosso segue con attenzione il profilo dell'ex Bologna, al momento poco considerato dall'allenatore del Manchester United Amorim (solo 5 presenze in stagione).
Classifica del 2025: nessuno come la Roma
La Roma è nettamente la squadra che ha fatto più punti nell’anno solare 2025, ben 8 in più della prima inseguitrice. Ecco la classifica completa.
La Roma domina la classifica dell'anno solareVai al contenuto
Le probabili formazioni di Cremonese-Roma
Allarme attacco parzialmente rientrato per Gasperini che potrà contare su Ferguson.
Serie A: probabili formazioni del derby e delle altre gare della 12^ giornataVai al contenuto
Domenica alle 15 la Roma sarà ospite della Cremonese. Alla vigilia del match l'allenatore dei giallorossi, Gasperini, parla in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 13.30.