Dopo le prime 7 giornate di campionato sono diversi i calciatori* che non sono mai stati impiegati dai rispettivi allenatori. Alcuni sono giovani di belle speranze, altri giocatori esperti in cerca della condizione migliore e altri ancora nuovi acquisti che attendono la loro occasione: ecco chi non ha ancora giocato nemmeno un minuto in questa Serie A

*Si considerano solo giocatori di movimento effettivamente a disposizione, dunque non vengono considerati infortunati e calciatori mai convocati. Dati Transfermarkt