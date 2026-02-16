È l'Inter la squadra che ha il monte ingaggi più elevato della Serie A 2025/26. Il club nerazzurro comanda la classifica con 139 milioni di euro, più distanti le altre big. A chiudere questa particolare 'classifica' è il Lecce, con ben 120 milioni di differenza dal primo posto: di seguito l'elenco completo (dati Transfermarkt)
- Monte ingaggi: 19 milioni
- Stipendio medio: 0,55 mln
- Monte ingaggi: 21 milioni
- Stipendio medio: 0,55 mln
- Monte ingaggi: 23 milioni
- Stipendio medio: 0.7 mln
- Monte ingaggi: 24 milioni
- Stipendio medio: 0.8 mln
- Monte ingaggi: 29 milioni
- Stipendio medio: 0.8 mln
- Monte ingaggi: 29 milioni
- Stipendio medio: 0.85 mln
- Monte ingaggi: 31 milioni
- Stipendio medio: 0.95 mln
- Monte ingaggi: 33 milioni
- Stipendio medio: 1 mln
- Monte ingaggi: 41 milioni
- Stipendio medio: 1,2 mln
- Monte ingaggi: 47 milioni
- Stipendio medio: 1,5 mln
- Monte ingaggi: 48 milioni
- Stipendio medio: 1,6 mln
- Monte ingaggi: 52 milioni
- Stipendio medio: 1,4 mln
- Monte ingaggi: 59 milioni
- Stipendio medio: 2,3 mln
- Monte ingaggi: 65 milioni
- Stipendio medio: 1,8 mln
- Monte ingaggi: 75 milioni
- Stipendio medio: 2,2 mln
- Monte ingaggi: 100 milioni
- Stipendio medio: 4,4 mln
- Monte ingaggi: 109 milioni
- Stipendio medio: 3,7 mln
- Monte ingaggi: 114 milioni
- Stipendio medio: 3,6 mln
- Monte ingaggi: 129 milioni
- Stipendio medio: 4,5 mln
- Monte ingaggi: 139 milioni
- Stipendio medio: 5,6 mln