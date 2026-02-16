È l'Inter la squadra che ha il monte ingaggi più elevato della Serie A 2025/26. Il club nerazzurro comanda la classifica con 139 milioni di euro, più distanti le altre big. A chiudere questa particolare 'classifica' è il Lecce, con ben 120 milioni di differenza dal primo posto: di seguito l'elenco completo (dati Transfermarkt)

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT