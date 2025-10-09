Serie A, i portieri più preziosi del campionato: Carnesecchi, Maignan e Svilari primi
Chi è il portiere più prezioso della Serie A? Dopo gli ultimi aggiornamenti di ottobre di Transfermarkt sono in tre a condividere il primo posto in classifica: Maignan, Svilar, e Carnesecchi con un valore di 25 milioni di euro ciascuno. Di seguito la classifica completa
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
- Squadra: Torino
- Valore di mercato: 7 milioni di euro
- Squadra: Lazio
- Valore di mercato: 7,5 milioni di euro
- Squadra: Udinese
- Valore di mercato: 7,5 milioni di euro
- Squadra: Sassuolo
- Valore di mercato: 11 milioni di euro
- Squadra: Cagliari
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Parma
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Atalanta