Serie A, i portieri più preziosi del campionato: Carnesecchi, Maignan e Svilari primi

Chi è il portiere più prezioso della Serie A? Dopo gli ultimi aggiornamenti di ottobre di Transfermarkt sono in tre a condividere il primo posto in classifica: Maignan, Svilar, e Carnesecchi con un valore di 25 milioni di euro ciascuno. Di seguito la classifica completa

    Mkhitaryan: "Chivu è stato bravo a farci svoltare"

    inter

    In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha parlato dell'Inter e di come il...

    Concessa la cittadinanza italiana a Cardinale

    milan

    Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la...

    Verso Roma, giorno di riposo in meno per Lautaro

    inter

    Il match tra Argentina e Porto Rico non si giocherà più lunedì 13 ma martedì 14 ottobre e avrà...