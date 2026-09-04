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Milan, niente maglia numero 10 dopo Leao. Chi la indossa nella Serie A 2026-2027

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Almeno fino a gennaio, il Milan non avrà in campo un numero 10 dopo l'addio di Leao. È la prima volta per i rossoneri dalla Serie A 1995/96, il primo campionato con la numerazione fissa dei giocatori. Una divisa mitica che è stata, fra gli altri, di Rivera, Gullit, Savicevic, Boban, Rui Costa e Seedorf. Di seguito tutti quelli che l'hanno indossata negli ultimi 30 anni e i 16 calciatori che, invece, vestiranno la 10 nella prossima Serie A

SERIE A, TUTTE LE FORMAZIONI TIPO DOPO IL MERCATO

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