Milan, niente maglia numero 10 dopo Leao. Chi la indossa nella Serie A 2026-2027
Almeno fino a gennaio, il Milan non avrà in campo un numero 10 dopo l'addio di Leao. È la prima volta per i rossoneri dalla Serie A 1995/96, il primo campionato con la numerazione fissa dei giocatori. Una divisa mitica che è stata, fra gli altri, di Rivera, Gullit, Savicevic, Boban, Rui Costa e Seedorf. Di seguito tutti quelli che l'hanno indossata negli ultimi 30 anni e i 16 calciatori che, invece, vestiranno la 10 nella prossima Serie A
- Questa la divisa casalinga 2026/27 dei rossoneri, ma il numero 10 resta senza proprietario. Al termine del mercato estivo, dopo l'addio di Rafa Leao che l'aveva adottato nelle ultime tre stagioni ereditandolo da Brahim Diaz, per questa stagione la '10' non è stata assegnata. Si tratta della prima volta dalla Serie A 1995/96, quella con la numerazione fissa dei giocatori.
- Savicevic (1995-1998)
- Boban (1998-2001)
- Rui Costa (2001-2006)
- Seedorf (2006-2012)
- Boateng (2012-2014)
- Honda (2014-2017)
- Calhanoglu (2017-2021)
- Brahim Diaz (2021-2023)
- Leao (2023-2026)
- Numero 10: LAZAR SAMARDZIC
- Numero 10: FEDERICO BERNARDESCHI
- Numero 10: JACOPO FAZZINI
- Numero 10: NICO PAZ
- Numero 10: non assegnata
- Numero 10: ROMANO SCHMID
- Numero 10: JUNIOR MESSIAS
- Numero 10: LAUTARO MARTINEZ
- Numero 10: KENAN YILDIZ
- Numero 10: MATTIA ZACCAGNI
- Numero 10: MEDON BERISHA
- Numero 10: PATRICK CUTRONE
- Numero 10: ritirata
- Numero 10: ADRIAN BERNABÉ
- Numero 10: non assegnata
- Numero 10: DOMENICO BERARDI
- Numero 10: NIKOLA VLASIC
- Numero 10: NICOLÒ ZANIOLO
- Numero 10: JOHN YEBOAH