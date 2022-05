Solo un pareggio per la squadra di Mourinho, frenata 1-1 dal Venezia nonostante una partita all'assalto: 46 tiri (e 4 traverse) verso la porta degli avversari, match stregato ma non da record nella storia recente della Serie A. Quali sono le squadre che hanno calciato di più nello specchio in una partita? Nella top 20 non è arrivata la vittoria in 13 casi: il premio della sfortuna va a… (dati Opta)

HIGHLIGHTS ROMA-VENEZIA