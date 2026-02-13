Inter-Juve (LIVE sabato su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà anche Chivu contro Spalletti. Chi lo avrebbe mai pensato 21 anni fa, quando il secondo allenava il primo nel suo esordio sulla panchina della Roma. Era il 28 agosto 2005: i due si sono tolti diverse soddisfazioni nel biennio passato insieme in giallorosso, prima che il difensore scegliesse proprio di andare all'Inter. E anche in nerazzurro Spalletti ha allenato Chivu, seppur per un solo giorno. Ecco qual era la Roma di quel giorno...