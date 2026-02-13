Inter-Juve, nel 2005 la prima volta di Spalletti con Chivu giocatore: chi era in campo?
Inter-Juve (LIVE sabato su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà anche Chivu contro Spalletti. Chi lo avrebbe mai pensato 21 anni fa, quando il secondo allenava il primo nel suo esordio sulla panchina della Roma. Era il 28 agosto 2005: i due si sono tolti diverse soddisfazioni nel biennio passato insieme in giallorosso, prima che il difensore scegliesse proprio di andare all'Inter. E anche in nerazzurro Spalletti ha allenato Chivu, seppur per un solo giorno. Ecco qual era la Roma di quel giorno...
- In Inter-Juve Cristian Chivu ritroverà Luciano Spalletti, uno dei suoi mentori. Era il 2005 quando la Roma, in cui Chivu giocava già da due anni, scelse l'allenatore toscano per ripartire dopo una stagione tremenda. Nel biennio trascorso insieme il difensore è stato uno dei punti fermi della squadra di Spalletti: 78 presenze, nessun altro lo ha allenato di più. La prima partita ufficiale insieme fu Reggina-Roma, vinta 0-3 il 28 agosto 2005. Ecco chi c'era in campo:
- Gianluca Curci
- Christian Panucci
- Samuel Kuffour
- Cristian Chivu
- Leandro Cufré
- Daniele De Rossi
- Simone Perrotta
- Rodrigo Taddei
- Francesco Totti
- Amantino Mancini
- Vincenzo Montella
- Così in campo la formazione avversaria: Pelizzoli; Zoppetti (dal 71' Biondini), De Rosa, Franceschini; Mesto, Paredes, Rigoni (dal 49' Vigiani), Tedesco, Balestri; Cavalli (Modesto dall'80'), Bianchi. All. Mazzarri
- Luciano Spalletti. Fresco di qualificazione ai preliminari di Champions con l'Udinese, per cui fu premiato nel corso della stagione con la Panchina d'Oro (in foto), accettò la corte giallorossa e iniziò la prima delle sue due esperienze nella capitale. Furono anni di vittorie e sconfitte, di cadute e successi...
- Dopo un inizio fatto di alti e bassi, Spalletti trovò il bandolo della matassa con il celebre 4-2-3-1 con Totti centravanti e Perrotta trequartista. In difesa, sempre Chivu. Nonostante l'infortunio del capitano giallorosso, la squadra nel derby di ritorno vinto 2-0 contro la Lazio riuscì a tagliare il record delle 11 vittorie di fila in Serie A, un primato a quel tempo (in foto i festeggiamenti). L'anno dopo fu battuto dall'Inter. L'anno dopo arrivò la Coppa Italia
- Nell'estate 2007 Chivu decise di lasciare la Roma e di abbracciare la corte dell'Inter: "Voglio essere ricordato come un bravo ragazzo", disse nella conferenza stampa organizzata per ufficializzare l'addio (in foto). Avrebbe reincontrato Spalletti da avversario solo nella stagione successiva, complice l'avventura del toscano in Russia e il rientro in Italia quando Chivu si era già ritirato. Si ritrovano ora contro da allenatori. Eppure già un'altra volta le loro traiettorie si erano incrociate...
- Per allenarsi in vista di una una tournée in Inghilterra, Inter Forever, squadre formata dalle leggende del club, svolse una seduta assieme alla prima squadra agli ordini di Luciano Spalletti. Chivu tornò così agli ordini del suo vecchio allenatore, che non mancò di tenerlo d'occhio. Un salto indietro nel tempo. Come quello che faranno sabato, quando si saluteranno prima del derby d'Italia. Allievo e maestro, un allenatore di successo alle prime armi e un highlander che continua a stare sulla cresta dell'onda