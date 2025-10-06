Allegri ha ricostruito il Milan iniziando a blindare la difesa: sono già quattro (su sei) le partite chiuse dai rossoneri con la porta inviolata. Al Milan non accadeva dal 2006. Come i rossoneri solo la Roma di Gasperini, in Italia. E in Europa solo il Newcastle ha fatto meglio
- Milan-Cremonese 1-2
- Lecce-Milan 0-2
- Milan-Bologna 1-0
- Udinese-Milan 0-3
- Milan-Napoli 2-1
- Juventus-Milan 0-0
Ecco la classifica delle squadre di A per clean sheet:
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 16,7%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 33,3%
- in 6 partite
- 50%
- in 6 partite
- 66,7%
- in 6 partite
- 66,7%
- NEWCASTLE: 5 clean sheet (in 7 partite, 71,4%)
- BAYERN MONACO: 4 clean sheet (in 6 partite, 66,7%)
- BORUSSIA DORTMUND: 4 clean sheet (in 6 partite, 66,7%)
- ARSENAL: 4 clean sheet (in 7 partite, 57,1%)
- PSG: 4 clean sheet (in 7 partite, 57,1%)
Le altre big d'Europa:
- CHELSEA: 3 clean sheet (in 7 partite, 42,9%)
- MAN. CITY: 3 clean sheet (in 7 partite, 42,9%)
- BARCELLONA: 3 clean sheet (in 8 partite, 37,5%)
- REAL MADRID: 3 clean sheet (in 8 partite, 37,5%)
- LIVERPOOL: 2 clean sheet (in 7 partite, 28,6%)