Il Collegio di Garanzia del Coni, riunitosi venerdì scorso per prendere in esame i ricorsi di sei club contro il blocco dei ripescaggi in Serie B, ha convalidato il format del campionato a 19 squadre. Nello specifico il Collegio, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibili i ricorsi con tre voti favorevoli e due contrari (tra i voti contrari c’era anche quello dell’ex ministro). La decisione non ha placato le polemiche dei sei club ricorrenti (Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella). Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, premia il format a 19 squadre in un’intervista a Sky Sport: "Non c’è stata nessuna forzatura, c’è una proposta di modifica di riforma dei campionati che sta lì appesa da anni, tutti dicono che è giusto fare questa riforma, tutti si rendono conto che ogni anno ci sono delle problematiche che interessano delle società, interessano delle comunità di tifosi, interessano delle città che soffrono, perché la nostra idea, la nostra richiesta non era contro le società o contro le città – spiega Balata – . Lasciamo perdere la politica e pensiamo al bene del calcio e al bene del movimento calcistico. Questo è l’appello che faccio ai miei colleghi delle altre leghe e delle altre componenti federali: mettiamoci tutti lì, noi lo faremo con la Lega di Serie A, abbiamo questa idea di rinnovare e riformare il movimento calcistico. Non ci si può limitare soltanto alla riforma dei campionati: bisogna inasprire alcune regole, stabilire che chi entra nel mondo del calcio deve avere dei determinati requisiti certi, bisogna farlo in maniera seria. Parliamo prima delle idee, raccogliamo le migliori idee per dare sostenibilità, governabilità e credibilità al mondo del calcio. Dopo individueremo gli attori protagonisti: io non ho nessuna ambizione, lo dico già da adesso, vorrei che lo facessero anche gli altri. Io voglio un presidente federale che abbia veramente la volontà, l’autorità e l’autorevolezza di portare avanti delle riforme, deve essere il presidente di tutti".