Qualche cambio anche per Fabio Grosso e per il suo Verona che, dopo l’infrasettimanale vinto contro lo Spezia, rispolvera Tupta al centro dell’attacco con Pazzini in panchina. Accanto a lui ci sono Matos (in gol nell’ultima giocata) più Cissé. Turno di riposo per Laribi. Nella Salernitana la coppia d’attacco scelta da Colantuono è invece Djuric-Jallow, con Vuletich che si accomoda in panchina.