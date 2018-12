CITTADELLA-PERUGIA 2-2

27' Verre (P), 34' Schenetti (C), 57' aut. Cancellotti (C), 77' Branca (C)

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Camigliano, Adorni, Benedetti; Settembrini (76' Panico), Iori, Branca; Schenetti (88' Siega); Finotto (64' Malcore), Strizzolo. All. Venturato

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Kingsley (84' Kouan), Bordin, Dragomir (76' Moscati); Verre; Melchiorri (68' Mustacchio), Vido. All. Nesta

Ammoniti: Schenetti (C), Verre (P), Melchiorri (P), Benedetti (C), Cancellotti (C), Settembrini (C), Siega (C)