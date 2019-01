Quando si gioca la ventesima giornata di Serie B?

Le gare valide per la ventesima giornata di Serie B si disputeranno tra venerdì 18 e lunedì 21 gennaio. La prima gara in programma è quella tra la capolista Palermo e la Salernitana, poi ci saranno quattro sfide il sabato, due domenica e una lunedì.

Quale partita si gioca venerdì 18 gennaio?

L’anticipo del venerdì è quello Palermo e Salernitana, in programma allo stadio Barbera. I rosanero sono primi in classifica con 37 punti, a +5 su Brescia e Pescara. La Salernitana è invece fuori dalla zona playout, con 24 punti in classifica.

Quali partite si giocano sabato 19 gennaio?

Sabato pomeriggio sono in programma quattro gare: tre con fischio d'inizio alle ore 15, una alle 18. Alle 15 in campo Carpi-Foggia, in un delicato scontro-salvezza; Crotone-Cittadella, con i calabresi che cercano punti importanti nella lotta per non retrocedere; Lecce-Benevento, con le due squadre in piena zona playoff staccate solo di un punto in classifica, rispettivamente al quinto e al sesto posto. Alle 18 si gioca invece Perugia-Brescia: allo stadio Curi, la squadra di Corini in campo per non perdere terreno sulla capolista Palermo.

Quali partite si giocano domenica 20 gennaio?

Domenica sono in programma tre posticipi. Alle ore 15 si giocano il derby veneto Padova-Hellas Verona, con i padroni di casa ultimi in classifica che cercano di ottenere punti contro un Verona a ridosso delle prime e che vuole continuare la corsa verso la Serie A; in campo anche Cosenza e Ascoli, che si affrontano per consolidare la propria posizione in classifica al sicuro da dinamiche da retrocessione. Alle 21 in campo la seconda in classifica Pescara, che ospita la Cremonese.

Quale partita si gioca lunedì 21 gennaio?

Il match che chiuderà la 20^ giornata di Serie B sarà Spezia-Venezia, in programma allo stadio Picco alle ore 21.

Qual è il big match di giornata?

Non veri e propri big match, ma partite interessanti come quella tra Lecce e Benevento, rispettivamente al quinto e al sesto posto in classifica con 30 e 29 punti. La capolista Palermo affronta in casa la Salernitana, tentando l’allungo in classifica su Brescia e Pescara: soprattutto il Brescia, in trasferta contro un Perugia a ridosso della zona playoff, è atteso da un impegno non facile.

Il calendario della 17^ giornata di Serie B

Palermo-Salernitana (venerdì h21)

Carpi-Foggia (sabato h15)

Crotone-Cittadella (sabato h15)

Lecce-Benevento (sabato h15)

Perugia-Brescia (sabato h18)

Cosenza-Ascoli (domenica h15)

Padova-Hellas Verona (domenica h15)

Pescara-Cremonese (domenica h21)

Spezia-Venezia (lunedì h21)



Riposa: Livorno