La Serie B 2019/2020 avrà il via venerdì 23 agosto. Lo ha stabilito l'assemblea di Lega B, che si è riunita oggi a Milano alla presenza di 18 società su 19, oltre agli otto nuovi club che disputeranno il prossimo campionato. Confermata quindi la formula che prevede l'open day, con un anticipo che precederà le partite in calendario sabato 24 agosto. La stagione regolare terminerà il 14 maggio 2020 e prevederà una sosta, in programma tra il 30 dicembre e il 17 gennaio. Confermato, come spiega una nota della Lega B, "per il successo di pubblico negli stadi nelle scorse stagioni" il doppio turno di incontri in calendario nel corso delle festività natalizie. Le ultime due giornate del girone di andata si giocheranno quindi tra Santo Stefano e il 29 dicembre. Quattro saranno invece i turni infrasettimanali, mentre - come già successo nella Serie B 2018/2019 - il campionato scenderà in campo anche a Pasquetta, il 13 aprile.