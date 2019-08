PISA-BENEVENTO 0-0

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli (61' Birindelli), Verna (74' Pinato), Gucher, Marin, Lisi; Masucci (70' Asencio), Marconi. All. D'Angelo

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Improta (74' Insigne), Viola, Schiattarella (90' Del Pinto), Tello; Sau (80' Armenteros), Coda. All. Inzaghi

Ammoniti: Lisi (P), Benedetti (P), Volta (B), De Vitis (P), Belli (P)

Note: rigore sbagliato da Marconi (P) al 96'

Novantaquattro minuti senza emozioni. Poi il finale thriller. Del Pinto stende Marconi in area. Rigore. Col Pisa che però fallisce l'occasione di iniziare come meglio non avrebbe potuto un campionato dove si presenta da neopromossa. Contro c'era il Benevento di Pippo Inzaghi, senza dubbi una delle principali candidate alla promozione. Una partita a tratti molto noiosa e con occasioni da poter contare sulle dita di una mano. Nel primo tempo una a testa: Improta segna ma la posizione è di netto fuorigioco. Pochi istanti dopo, De Vitis sbaglia un colpo di testa da pochi passi coordinandosi male per l'impatto.

Nella ripresa la squadra che sembra invece prendere il sopravvento è il Benevento, ma sono comunque rare le chance per segnare, solo due: Viola ci prova con una punizione alta di poco. Dunque Coda tenta l'incornata di testa ma manda il pallone sopra la traversa. Le emozioni si condensano così negli ultimi istanti. Del Pinto (dentro al 90') stende nettamente Marconi in area qualche secondo prima che scadano i quattro di recupero. Lo stesso Marconi calcia (destro rasoterra non incrociato) ma Montipò vola. Parata e festa dei compagni. Col giallo: in base al nuovo regolamento i portieri, al momento del tiro, devono avere almeno un piede sulla linea di porta (o in linea con essa se il piede è alzato). Quelli di Montipò sono invece totalmente, ed entrambi, staccati. Per l'arbitro Fourneau tutto regolare. Finisce così 0-0 la prima partita della stagione di B.