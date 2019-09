PERUGIA-FROSINONE 3-1

2' Paganini (F), 22' rig. e 34' rig. Iemmello (P), 88' Kouan (P)

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco (76' Sgarbi), Di Chiara; Dragomir (62' Kouan), Carraro, Falzerano; Buonaiuto; Fernandes (73' Nicolussi), Iemmello. All. Oddo

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi (34' Iacobucci); Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Haas (60' Maiello), Gori, Tribuzzi (80' Trotta); Ciano; Paganini, Novakovich. All. Nesta

Ammoniti: Haas (F), Dragomir (P), Paganini (F), Brighenti (F)



CITTADELLA-PESCARA 2-1

2' Vita (C), 48' Machin (P), 73' Diaw (C)

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano (57' Perticone), Benedetti; Vita, Pavan, Gargiulo (50' Branca); Panico; Diaw, Celar (72' De Marchi). All. Venturato

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano (47' Zappa), Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Ingelsson (67' Memushaj), Kastanos, Machin; Galano, Brunori, Di Grazia (79' Maniero). All. Zauri

Ammoniti: Camigliano (C), Diaw (C), Balzano (P), Pavan (C), Branca (C), Perticone (C), Kastanos (P)



CROTONE-JUVE STABIA 2-0

91' Mustacchio, 94' Benali

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato (57' Crociata), Molina (79' Mazzotta); Messias, Maxi Lopez (69' Simy). All. Stroppa

JUVE STABIA (4-3-3): Russo (64' Branduani); Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Izco, Addae, Carlini (77' Elia); Melara, Rossi (64' Cissé), Forte. All. Caserta

Ammoniti: Rossi (J), Gigliotti (C), Elia (J), Mustacchio (C)



COSENZA-LIVORNO 1-1

52' Marsura (L), 94' Pierini (C)

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanouté (46' Broh), Greco, Sciaudone, Lazaar (39' Baez); Machach (58' Pierini), Riviere. All. Braglia

LIVORNO (3-4-3): Zima; Di Gennaro, Bogdan, Boben; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino (72' Gasbarro); Marras, Raicevic (70' Mazzeo), Marsura (75' Murilo). All. Breda

Ammoniti: Monaco (C), Porcino (L), Greco (C)