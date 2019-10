Importante novità per gli appassionati del calcio italiano e dei videogiochi. La Serie B sbarca ufficialmente su PES 2020, con la Konami Digital Entertainment che ha rilevato i diritti del secondo campionato nazionale trovando l'accordo con la Lega B. Sul famoso videogioco ci sarà dunque il logo ufficiale, oltre al trofeo, alle patch e ai nomi di tutte le squadre. Un accordo importante per la Serie B, in occasione del 90° anniversario del campionato. La Konami esporterà così in tutto il mondo la seconda serie del calcio italiano, inserendo tutte le squadre e le rose su PC e console a partire dal 24 ottobre. Si tratta dell'ennesimo accordo chiuso nel nostro paese per PES 2020, dopo le acquisizioni delle licenze per la Juventus e la Serie A.

Balata: "Momento importante per la Serie B"

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha commentato così l'avvenuto accordo con Konami: "È un momento importante per la diffusione del brand Serie B nel mondo e di occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I numeri parlano chiaro, milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino ai club anche davanti a una console e l’accordo con Konami va proprio in questa direzione". Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development presso Konami Digital Entertainment, B.V. ha commentato: "Il nostro impegno a garantire le licenze di campionato e di squadra per eFootball PES va oltre le competizioni e le società di punta. Crediamo fermamente nella volontà di ricreare l'esperienza professionale completa, compresi i meccanismi di alti e i bassi associati alle promozioni e alle retrocessioni dei club. Il nostro accordo esclusivo con la Serie BKT italiana è un chiaro segno di tale impegno e non potremmo essere più entusiasti".