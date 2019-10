Empoli- Cremonese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Allo Stadio Castellani esordio in panchina per Baroni, chiamato a sostituire l'esonerato Rastelli dopo la sconfitta casalinga contro il Cittadella prima della sosta. L'Empoli di Bucchi ha però l'occasione di portarsi al secondo posto in solitaria dopo le sconfitte di Salernitana e Perugia e il pareggio del Crotone