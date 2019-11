Vola il Pordenone. Solo un pari per il Frosinone: i risultati della 11^ di B

Nelle due gare dell'undicesima giornata di Serie B disputate domenica alle 15 vittoria importante del Pordenone sul Trapani: i neroverdi volano al terzo posto in classifica, i siciliani restano ultimi. Solo un pari per il Frosinone a Cittadella: Nesta non riesce ancora a trovare il primo successo esterno. In serata il big match Benevento-Empoli

Il Pordenone vola e si porta nelle zone nobili della classifica, il Frosinone non riesce ancora a svoltare e continua a fare fatica in trasferta. È questo il responso delle due gare della 11^ giornata di Serie B giocate domenica 3 novembre alle ore 15. Successo importantissimo per la squadra di Attilio Tesser, che ha superato il Trapani 2-1 grazie al colpo di testa di Camporese a inizio match e al calcio di rigore di Burrai nella ripresa. Inutile per i siciliani la rete di Scaglia dal dischetto nei minuti finali: il Pordenone - a quota 18 punti - si porta al terzo posto in classifica insieme a Crotone, Chievo e Salernitana, mentre il Trapani - che ha concluso la gara in 10 uomini per l'espulsione di Nzola nei minuti di recupero - rimane all'ultimo posto con soli 6 punti.

Nell'altro match di giornata poche emozioni tra Cittadella e Frosinone. 0-0 il risultato finale: se i padroni di casa restano a ridosso della zona playoff, la squadra di Nesta - sebbene sia al quarto risultato utile consecutivo - non riesce ancora a svoltare soprattutto in trasferta. Per il Frosinone ancora nessuna vittoria lontano dallo Stirpe.

In serata chiude il quadro il big match tra il Benevento capolista e l'Empoli. Lunedì 4 novembre il posticipo tra Cosenza e Cremonese.

I tabellini

Cittadella-Frosinone 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Rizzo; Bussaglia (92’ Pavan), Iori, Branca; D’Urso (76’ De Marchi); Luppi (57’ Panico), Diaw. All: Venturato

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Salvi, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden (79’ Gori), Maiello, Haas, Zampano; Ciano, Dionisi (92’ Novakovich). All: Nesta

Ammoniti: Paganini (F), Iori, Bussaglia e Adorni (C)

Pordenone-Trapani 2-1

7’ Camporese (P), 69’ rig. Burrai (P), 89’ rig. Scaglia (T)

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Vogliacco, De Agostini; Misuraca, Burrai, Gavazzi (81’ Stefani); Ciurria; Strizzolo, Candellone (57’ Pasa). All: Tesser

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Fornasier, Candela (82’ Golfo); Luperini (66’ Colpani), Taugourdeau, Aloi (46’ Scaglia); Moscati; Pettinari, Nzola. All: Baldini

Ammoniti: Aloi, Candela, Fornasier e Del Prete (T)

Espulsi: Nzola (T)